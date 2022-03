Studium. Weiterbildung, so spielerisch und effektiv wie noch nie: Die WBS Akademie bietet mit ihren Partnerhochschulen modernste Lehr- und Lernerlebnisse.

Am preisgekrönten Campus-To-Go studiert man online, in einem virtuellen 3-D-Uni-Gebäude und mit selbst gestalteten Avataren. Diese können dem eigenen Erscheinungsbild gleichen – müssen sie aber nicht. Im virtuellen 3-D-Uni-Gebäude treffen sich Kommiliton:innen, tauschen sich jederzeit persönlich auf ihrem Weg zum Master­abschluss aus und arbeiten an gemeinsamen Aufgabenstellungen. Ob in der Bibliothek, bei garantiertem Schönwetter auf der Terrasse im dritten Stock oder doch lieber im persönlichen Office: Es gibt für jede Situation des Studienalltags den idealen Ort.

Fernstudium klingt gut, aber „Unterricht aus der Konserve“ klingt einsam? Völlig richtig, deshalb setzt die WBS Akademie ausschließlich auf Live-Unterricht. Neben akademischer Lehre auf höchstem Niveau wird jede Live-Lehrveranstaltung zusätzlich aufgezeichnet, um berufstätigen Studierenden den Komfort zu bieten, den sie sich verdient haben.

Durch abwechslungsreichen Unterricht erwerben Studierende nicht nur nachhaltiges Wissen, sondern auch soziale und digitale Fähigkeiten, die sie sofort anwenden können.

Frühlingsaktion 2022

Zum nächsten Studienstart am 5.4. erhalten alle Studierenden der Masterlehrgänge

MBA Digitales Bildungs­- management,

MBA IT-Management,

MBA Agiles Management,

MSC IT-Sicherheits- und

Risikomanagement,

MSC E-Commerce und Online-Marketing,

den WBS Akademie Frühlingsbonus in der Höhe von 500 Euro sowie ein Original Intel i3 15.6 Zoll Business Notebook mit 512 GB SSD Festplatte und 8 GB Arbeitsspeicher.

Studieren in Echtzeit

Die flexiblen und berufsbegleitenden Fernstudien in Kooperation mit AIM FH Burgenland sind international anerkannte akademische Masterstudien und die ideale Basis für den nächsten Karriereschritt. Die WBS Akademie Frühlingsaktion ist auf 20 Anmeldungen je Masterstudium limitiert.

Mehr Informationen unter: wbsakademie.de