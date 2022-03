Wanda mit neuer Single und Tour-Plänen

Am Freitag kommt die Single "Rocking in Wien" heraus. Am Samstag tritt die Band beim Ukraine-Benefizkonzert im Ernst-Happel-Stadion auf. Und im Juni touren Wanda durch Österreich.

Acht Monate sind seit der letzten Single "Die Sterne von Alterlaa" vergangen, am Freitag gibt es wieder Neues von Wanda zu hören: Dann erscheint die Single "Rocking in Wien". Bis zum Album muss man aber noch etwas warten: Das werde Ende September erscheinen, kündigte Bandleader Marco Michael Wanda an. Davor haben Wanda noch ein dichtes Programm: Am Samstag steht ein Ukraine-Benefizkonzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion an, ab Juni ist eine Tour durch Österreich geplant.

Körperlich habe man sich "entrosten" müssen, sagte der Wanda-Sänger im APA-Interview. Aber Konzerte spielen sei wie Fahrradfahren. Er spricht von "zweieinhalb Jahren aufgestauter Vorfreude". Das Zusammensein und die Kraft habe er vermisst, "die sich nur entfesselt, wenn Menschen zusammen ein Konzert erleben". Gleich beim ersten Termin geht es für die Wiener Band "um alles": "Wir müssen um Leben und Tod spielen für diese Menschen", sagte der Sänger über das Benefizkonzert "We Stand With Ukraine". Für ihn sei es ein Konzert nicht gegen, sondern für etwas, nämlich "für den Frieden und für die Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden".

Neuer Mann am Schlagzeug

Nach dem Abgang von Lukas Hasitschka wird nun Valentin Wegscheider am Schlagzeug sitzen. Man habe sich vom Gründungsmitglied friedlich getrennt, so der Sänger. Wegscheider habe "zwei, drei Konzerte" vor etwa zwanzig Leuten mit der Band gespielt, erzählte Wanda, es sei für ihn ein erstaunlicher Schritt, nun im Ernst-Happel-Stadion aufzutreten. Für die Band sei er eine Bereicherung: "Wir sind nach wie vor fünf Freunde. Das ist die beste Grundlage, sowohl für eine Partnerschaft als auch für eine Band".

Im Ernst-Happel-Stadion soll die neue Single schon zu hören sein. "Es ist ein Feger, die Leute sollen Spaß haben", erklärte Wanda. Es gehe ums Weitermachen. "Einer nach dem andern hört zum Rauchen und zum Saufen auf, und alle gehen sie joggen im Park", singt Wanda darin eingangs. Auch er selbst habe während der Pandemie ein bisschen mit dem Joggen begonnen, will er doch so lange durchhalten wie Vorbild Mick Jagger.

Besonderer Wert auf Texte gelegt

Beim fünften Wanda-Album habe man keine Deadline und keinen Druck gehabt. Besonders auf die Texte legte Wanda viel Wert: "Ich glaube, ich habe mich noch nie so lange mit Texten aufgehalten wie bei dieser Platte", berichtete er und versicherte, es hätten sich "ganz tolle Lieder" daraus ergeben.

Auch im Kino wird Wandas Stimme bald zu hören sein: Er steuerte drei Lieder zu "Geschichten vom Franz" bei. Der Kinderfilm basiert auf den gleichnamigen Büchern von Christine Nöstlinger und läuft am 14. April in den Kinos an. Er habe sich vorgestellt, was er seinem Sohn sagen würde, wenn er einen hätte, erklärte Wanda, vor allem beim Titellied "Kleiner Franz". "Auch wenn du manchmal verlierst, wichtig ist, dass du's probierst, so gut du kannst", heißt es darin etwa.

Gastjuror bei "Starmania"

Einen Tag vor dem Ukraine-Benefizkonzert hat Wanda noch andere Pläne: Er ist am Freitag Gastjuror bei der ORF-Castingshow "Starmania". "Ich habe sehr viel Respekt vor diesen jungen Menschen, die den Mut beweisen, sich der Öffentlichkeit und der Kritik zu stellen", meinte er. "Einerseits finde ich es wahnsinnig, andererseits ringt es mir eine gewisse Bewunderung ab." Eine Solokarriere stelle er sich allerdings einsam vor, weswegen er sich eine Teilnahme bei dem Format auch früher nicht hätte vorstellen können.

Wanda aut Tour 4. Juni: Olympiahalle Innsbruck 17. und 18. Juni: Wiener Stadthalle 9. Juli: Donaulände Linz 16. Juli: Freiluftarena Messe Graz 20. August: Wörthersee Stadion Klagenfurt https://ciao.wandamusik.com/

