Eine andere Art von Training

Welch naive Vorstellung, die Bilder vom Krieg verfolgten einen nicht bis auf die Yogamatte.

Diese kleine, sichere Blase, in die man sich abends nach einem langen Tag so gern zurückzog. Mit dem Aufrollen der Yogamatte war sie eingeläutet, die kleine Auszeit für den Geist, die Pause für To-Do-Listen und andere Tätigkeiten. Doch seit ein paar Wochen durchziehen Risse diese kleine Blase. Wie kann man einen Krieg ausblenden, der nicht weit von uns tobt, die Bilder ignorieren, die uns erreichen?

Eine naive Vorstellung, zu glauben, sie verfolgen einen nicht hierher. Denn beim Yoga kommt viel hoch. Es geht eben darum, einmal innezuhalten, hineinzuhören, Gedanken zuzulassen und Gefühle einzuordnen – um sie dann aber auch wieder gehen zu lassen. Yoga ist nicht für jedermann. Jeder hat andere Mechanismen und Ansprüche, wenn es darum geht, sich wieder zu erholen und von negativem Stress zu lösen. Seien es Romane, Gedichte, die Natur oder der Sport.

Und es braucht gewiss auch Übung, sich seinen Weg aus dem Gedankenstrudel zu bahnen. Und manchmal auch Überwindung, in hektischen Zeiten so etwas wie „Pause“ machen zu dürfen. Aber wenn es gelingt, tut es gut. Man kommt zur Ruhe, fühlt sich entspannt, ausgeglichen, hat einen klaren Kopf und konzentriert sich wieder auf Wesentliches.

Was eigentlich nicht verkehrt wäre, in Zeiten wie diesen. Aber genau sie machen es gerade sehr schwer, die Anweisungen der Trainerin zu befolgen. „Lass los“, legt sie nahe, „lass gehen“. Sie erinnert einen daran, dass alles miteinander verbunden ist: Die Atmung, die Haltung, die Bewegungen, unsere Einstellung. „Wenn wir uns wie in viele Stücke zerbrochen fühlen, dann zeigt uns Yoga, dass wir eins sind, ein Ganzes.“

Aber oft läuft man dann lieber weg von seinen Gedanken, setzt auf Trainingseinheiten, die so anstrengend sind, dass gar kein Raum mehr bleibt, darüber nachzudenken, was denn gerade so los ist. Um uns herum, aber auch in uns. Welch privilegierte Position aber auch, die man hier einnimmt. Im Schneidersitz sitzend, in der Erwartung, sich so einfach in seine kleine, sichere Blase zurückziehen zu können.

