Homosexuelle dürfen in Frankreich wieder uneingeschränkt Blut spenden

Seit 1983 wär homosexuellen Männern die Blutspende in Frankreich nicht oder nur mit Einschränkungen erlaubt. (Symbolbild)

Die sexuelle Orientierung wird bei der Blutspende in Frankreich künftig nicht mehr abgefragt. In Österreich bleibt homosexuellen Männern die Blutspende trotz Kritik weiterhin großteils verwehrt.

In Frankreich können homosexuelle Männer seit Mittwoch wieder uneingeschränkt Blut spenden. Eine Vorschrift, wonach sie zuvor mindestens vier Monate keinen Sex mehr gehabt haben dürfen, wurde fallengelassen, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Die sexuelle Orientierung wird bei Blutspenden nun überhaupt nicht mehr erfasst. In einem Fragebogen wird aber nach allgemeinen Ausschlusskriterien wie Intimkontakten mit mehreren Partnern oder Drogenkonsum gefragt.

Von 1983 bis 2016 war homosexuellen Männern in Frankreich die Blutspende nicht erlaubt, seither nur mit Einschränkungen. Der bestehende Fragebogen für Blutspender wurde nun um Fragen zur Einnahme von Medikamenten vor oder nach einem HIV-Risikokontakt erweitert. Dann ist eine Blutspende erst vier Monate später wieder möglich.

In Österreich ist homo- und bisexuellen Männern oder auch transgender Personen nicht erlaubt, Blut zu spenden, wenn sie vier Monate vorher sexuell aktiv waren. Begründet werde dies damit, dass diese Personengruppen ein deutlich höheres Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare Infektionskrankheiten hätten. Die Regelung stößt immer wieder auf große Kritik. Die Ansicht, dass Homosexuelle häufiger an HIV erkranken, sei veraltet und entstamme den 80iger-Jahren, meinen Betroffene. Außerdem würde ein Ausschluss ungerechtfertigt eine gesamte Personengruppe diskriminieren und so Stereotype weiterproduzieren.

