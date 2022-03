In Europa ist es jetzt wieder 1952

Krieg oder Frieden, kein Hunger, gemeinsame Steuerung von Schlüsselindustrien: die Europäische Union hat durch den Angriff Russlands auf die Ukraine das Wesen ihres ursprünglichen Zwecks wiederentdeckt - und steht vor Fragen wie vor sieben Jahrzehnten.

In der Straßenbahn trifft man die interessantesten Leute. Jenen Professor für internationale Politik an einer renommierten belgischen Universität zum Beispiel, der mit mir wochentags morgens in Richtung Brüsseler Stadtmitte fährt. Neulich erzählte er mir, er habe mit seinen Studenten in einem Rollenspiel simuliert, wie die OSZE mit dem Krieg in der Ukraine umgehen sollte. Betrübliches Fazit: „Nicht einmal da hat es geklappt.“ Im Gegenteil: im Zuge der Simulation, bei der die Studenten verschiedenen Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa einnahmen, brachen nach und nach weitere schlummernde Konflikte auf: jener um die russisch okkupierte Region Transnistrien in Moldau etwa, und auch jener um die von Russland besetzten Teile Georgiens.

So betrüblich es auch ist: von den multilateralen internationalen Organisationen dürfen wir keine Beendigung dieses Krieges erwarten. Die Vereinten Nationen (wieso eigentlich ist ihr Generalsekretär, António Gutérres, noch nicht nach Kiew gereist?), die OSZE, der Europarat (aus dem Russland am Mittwoch nach 26 Jahren austrat/hinausflog), sie offenbaren in dieser dunklen Stunden Europas ihre Machtlosigkeit.