Hedonismus und Heroismus

Man kann es befremdlich finden, dass sich dieser Tage ein Altkanzler, obgleich noch jung an Jahren und Jungvater, in Wiener Nachtklubs vergnügt hat.

Während Hunderte Kilometer östlich ein Krieg tobt und Regierungschefs aus Nachbarstaaten nicht ohne Risiko für Leib und Leben ihre Solidarität in Kiew demonstrierten, posierte der Lobbyist eines US-Tycoons für Selfies – verlegen lächelnd, als sei es ihm selbst peinlich. Vom grassierenden Corona-Risiko in der Horde der Hedonisten übrigens ganz zu schweigen.

Heroismus ist den wenigsten gegeben. Wo sind sie, die Führer der politischen und wirtschaftlichen Nomenklatura mit Draht zum Kreml? Kleinlaut verschanzen sie sich wie der deutsche Ex-Kanzler, der immerhin den Versuch unternahm, den Krieg zu stoppen – und seinen Ruf zu retten. Tragisch, was von einem politischen Leben übrig bleibt – sei es kurz wie in Wien oder lang wie in Hannover.

So autokratisch die Ukraine-Missionare in Warschau und Ljubljana innenpolitisch auch agieren mögen, sie stehen doch auf der richtigen Seite der Geschichte. Heldenmut beweisen allerdings jene, die seit drei Wochen in Kiew, Charkiw oder Mariupol Kopf und Kragen riskieren – und vereinzelt sogar in einem Moskauer TV-Studio statt in einer Disco. Wie sang schon das Pop-Chamäleon David Bowie: „We can be heroes, just for one day.“ (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2022)