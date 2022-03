Nur noch beim Geldausgeben spielt Barcelona ganz vorne mit

Nach dem Trikot gibt der FC Barcelona auch den Stadionnamen für Sponsoren her. Trotz horrender Schulden walten die Katalanen nach alten Mustern, in der Europa League droht harter Bodenkontakt mit der Realität.

Istanbul/Barcelona. 111 Jahre lang hatte sich der FC Barcelona gewehrt, 2010 aber passte man sich den Gepflogenheiten des modernen Fußballs an. Seit damals prangt ein Sponsor auf dem Trikot. Nach Qatar Foundation und Rakuten wird ab Sommer der Schriftzug des Musikstreaming-Marktführers Spotify dieses zieren. Bis 2026 soll das schwedische Unternehmen laut Medienberichten 65 Millionen Euro pro Jahr dafür zahlen, für zusätzliche fünf Millionen gab es die Umbenennung des Stadions in „Spotify Camp Nou“ dazu.

Es hätte noch mehr sein können, denn Spotify interessieren vor allem die Daten der rund 350 Millionen Barcelona-Fans in den sozialen Medien. Doch die sind trotz 2020 angekündigter Digitalisierungsstrategie nur mangelhaft erfasst, was nun den Preis gedrückt hat. Die Absegnung des Deals in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 3. April steht dennoch außer Frage, Barcelona benötigt das Geld mehr denn je.

Unbeirrt vom Schuldenberg in Höhe von 1,35 Milliarden Euro lebt man weiterhin über den eigenen Verhältnissen, wie das Werben um BVB-Star Erling Haaland zeigt. Denn durch die Winterzugänge (Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang oder Dani Alves) überschritten die Katalanen als einziger Erstligist in den vergangenen zwölf Monaten die individuell errechnete Gehaltsobergrenze, wie die Liga-Verantwortlichen mitteilten: um stolze 144,3 Millionen Euro. „Barcelonas Verluste sind größer als seine Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen“, hielt Liga-Generaldirektor Javier Gómez nüchtern fest.

Längst hinkt Barcelona nicht nur finanziell, sondern auch sportlich hinterher. Obgleich sich die Mannschaft unter der Regie von Klublegende Xavi stabilisiert hat, beträgt der Rückstand als Tabellendritter auf Erzrivalen Real Madrid vor dem Clásico am Sonntag 15 Punkte. Im Cup ist man bereits ausgeschieden, die letzte Titelchance eine internationale. Die Europa League ist für den Traditionsklub freilich nur ein Trostpreis, und selbst dieser wackelt am Donnerstag (18.45 Uhr, ORF1) nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Galatasaray.

(swi)