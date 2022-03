Ein Gesinnungstest für Wimbledon

Bisher sind russische Profis einem Ausschluss entkommen, in Wimbledon könnte sich das nun ändern. Denn die Forderungen der Briten an Russlands Sportler können diese nicht erfüllen.

Der Tennissport, speziell die Herren-Tour ATP, hat sich zuletzt nicht durch Konsequenz ausgezeichnet. Auch nach der Causa um die zwischenzeitlich vermisste chinesische Spielerin Peng Shuai finden weiter Herrenturniere in China statt. Alexander Zverev malträtierte in Acapulco den Schiedsrichterstuhl und kam ungeschoren davon. Die Untersuchung, die gegen den Deutschen außerdem wegen der Gewaltvorwürfe einer Ex-Freundin seit einem halben Jahr laufen sollte, hat offenbar noch nicht einmal begonnen (auch bitter für Zverev, der seine Unschuld beteuert und die Untersuchung begrüßte). Auch zu Novak Djoković, der die Tour zur Bühne für seine Impf-Gegnerschaft macht, gibt es keine Reaktion.

Wieso sollte es also in der Russland-Frage anders sein. Hier haben die Tennis-Verantwortlichen unterschiedlichste Sanktionen ausgesprochen. So dürfen Athleten aus Russland wie der noch bis nächste Woche amtierende Weltranglistenerste Daniil Medwedew im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten weiter auf ATP- und WTA-Tour spielen. Nur eben ohne russischer Flagge. In den Teambewerben der ITF, also Davis Cup und Billie Jean King Cup, wurde Russland hingegen ausgeschlossen, in beiden Bewerben als Titelverteidiger wohlgemerkt.