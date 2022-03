Die "freie Welt" wird neu geordnet

Beim regulären EU-Gipfel, an dem erstmals ein US-Präsident persönlich teilnimmt, wird die transatlantische Kooperation zelebriert – und Probleme werden unter den Teppich gekehrt werden.

Brüssel. Dass US-Präsidenten mit den Spitzen der Europäischen Union zusammenkommen, ist nichts Ungewöhnliches – so war beispielsweise Wien 2006 Schauplatz eines (vom österreichischen Ratsvorsitz organisierten) EU-USA-Gipfels. Dass allerdings ein US-Präsident gemeinsam mit allen 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel an einem Tisch sitzt, ist ein Novum: Die bis dato einzige Teilnahme fand vor genau einem Jahr virtuell statt, als sich beim EU-Gipfel am 25. März 2021 Joe Biden aus Washington kurz zuschalten ließ.

Am kommenden Donnerstag, fast exakt ein Jahr nach dem digitalen Rat, wird es so weit sein: Biden wird die Vereinigten Staaten beim EU-Gipfel in Brüssel „analog“ vertreten und am Freitag dem Treffen der Nato beiwohnen. Anlass für die Visite ist der russische Überfall auf die Ukraine, der Europäer und Amerikaner zusammenrücken lässt. Der Angriffskrieg, den Wladimir Putin vom Zaun gebrochen hat, fungiert im Kontext der transatlantischen Zusammenarbeit wie ein Beschleuniger – weil er Entwicklungen vorantreibt, die sich im Zuge von Pandemie, Klimawandel und den zunehmenden Zweifeln an den Intentionen der Volksrepublik China langsam vollzogen haben. Anders ausgedrückt: Russlands Invasion hat dazu geführt, dass das alte Konzept der „freien Welt“ wieder aktuell ist – und Bidens Europa-Visite ist ein Beitrag zu dieser Reorientierung.