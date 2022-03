Affen spielen, um sich nicht zu streiten

Erwachsene Brüllaffen bauen in Konfliktsituationen soziale Spannungen durch Spielen ab.

Kinder spielen – bei den Menschen wie im Tierreich – und üben damit Verhaltensweisen ein, die sie später brauchen. Oft mischen Erwachsene mit, sie bringen ihren Kleinen damit etwas bei. Aber Erwachsene miteinander? Unsereins spielt dann seltener, aber doch, oft einfach nur zum Zeitvertreib. Und das gilt etwa auch für Vögel, Wölfe, Otter, Kängurus und viele Primaten.

Als weniger verspielt gelten Brüllaffen. Sie sind überhaupt eine träge Gattung, weil sie sich meist von energiearmen Blättern ernähren. Aber zuweilen findet eine Horde einen Baum mit nahrhaften Früchten, und dann gibt es Stress: Alle wollen zugleich an die kostbare Ressource heran. Was tun sie dann? Seltsam: Sie spielen miteinander – wie ein internationales Team von Biologen und Psychologen um Norberto Asensio von der Universität des Baskenlandes bei seinen Beobachtungen in den Regenwäldern von Mexiko und Costa Rica festgestellt hat (Animal Behaviour, 16. 3.).

Aber warum? Eine simple Erklärung wäre: Die Früchte liefern einen Energieschub, die Affen toben sich spielend aus. Aber dann müssten sie auch mehr mit den Kindern spielen, was sie nicht tun. Es spielen nur die Erwachsenen, die am Wettbewerb um die Ressource beteiligt sind. Unter Brüllaffen gibt es keine festen Hierarchien, ihre Horden formieren sich aus Zugezogenen, die sich nicht gut kennen. Wenn sie in Konkurrenz geraten, ist das eine Stresssituation, die auch in Streit und Kampf münden könnte.

Stattdessen spielen sie. Um sich zu beruhigen und zu versöhnen? Oder um spielerisch zu erkunden, wer der Stärkste ist und das Obst vorrangig genießen darf? Oder beides? Auf jeden Fall sichert das Spiel den sozialen Zusammenhalt, was andere Affenarten in ähnlichen Situationen durch gegenseitige Fellpflege erreichen. Da könnte sich Homo sapiens für seine Konfliktlösung noch einiges abschauen . . .



[SC6Q3]