Johnson buhlt um Öl bei den gnadenlosen Herrschern am Golf

Kurz nach einer Massenexekution bittet der britische Premier den saudischen Kronprinzen um eine höhere Ölförderung.

Noch bevor er gelandet war, musste sich Boris Johnson am Mittwoch für seinen Besuch in Saudiarabien rechtfertigen. Natürlich stehe er zu „unseren Prinzipien“, sagte der britische Premier dem Fernsehsender Sky News bei einem Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Und natürlich werde er Menschenrechtsfragen in Riad ansprechen. Doch Saudiarabien sei nun einmal ein wichtiger Partner, und zwar nicht nur für die Ölversorgung: Das Königreich investiere im nordenglischen Teesside eine Milliarde Pfund in die Herstellung von klimafreundlichem Flugzeugtreibstoff, sagte Johnson. Die Kritik an seiner Visite wenige Tage nach einer Massenhinrichtung in Saudiarabien dürfte jedoch nicht verstummen.

Johnson will den saudischen Kronprinzen, Mohammed bin Salman, bitten, mehr Öl auf den Weltmarkt zu bringen, damit der Preisauftrieb wegen des Ukraine-Krieges gebremst wird. Deshalb besuchte er auch die VAE, ein weiteres wichtiges Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Saudis und Emiratis lehnen es bisher ab, mehr Öl zu fördern.