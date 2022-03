Die Gefahr für Odessa lauert auf dem Meer

Bewohner Odessas helfen bei Schanzarbeiten am Strand.

Vor der Hauptstadt Kiew und vielfach andernorts kommt die russische Armee nur zäh voran. Im Südosten hält die Schlacht um Mariupol an, nahe Rumänien ist eine amphibische Landung möglich. Der Westen schickt der Ukraine angeblich große Flugabwehrwaffen.

Russische Kriegsschiffe, die Küstenzonen bei Odessa bombardieren; verstärkte Kämpfe am Westrand von Kiew; Gegenstöße der Ukrainer und neue Massenproteste im Süden des Landes: Der Ukraine-Krieg schien sich auch am Mittwoch nicht zugunsten Russlands zu entwickeln, obwohl dessen Präsident, Wladimir Putin, in einer Rede erneut behauptete, er laufe „nach Plan".

Kiew blieb im Griff zweier Angriffszangen von Nordwesten und Nordosten/Osten, doch gab es offenbar keine nennenswerten Änderungen der Frontlinie. Beobachter mutmaßen, dass die Russen nach erheblichen Verlusten der vergangenen Wochen in Umgruppierung befindlich sind, erschöpfte Einheiten abziehen und Reserven herankommen, die aber erst in die Front integriert werden müssen. Von Südwesten bis Südosten hin ist Kiew immer noch in weitem Bogen offen, es besteht Austausch mit dem Rest des Landers, sodass von Einkesselung keine Rede sein kann.