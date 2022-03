Die Neutralität und Selenskijs Videooffensive

Der ukrainische Präsident fordert von Washington weiter massiven Druck gegen Russland. Moskau ächzt bereits.

„Slava Ukrainij“, rief Nancy Pelosi zum Auftakt der Sondersitzung im dicht gedrängten Saal des US-Kongresses, zu der sich die Abgeordneten um neun Uhr Ortszeit versammelt hatten. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses wiederholte die Parole vom „Ruhm der Ukraine“, und die Parlamentarier erhoben sich zum Applaus von ihren Sitzen – wie dies üblich ist vor den Reden Wolodymyr Selenskijs.

Das war so im Europaparlament in Brüssel, im Unterhaus in London, zuletzt im Parlament in Ottawa. Am Donnerstag wird sich dasselbe Ritual im Bundestag in Berlin abspielen und demnächst in der Knesset in Jerusalem.