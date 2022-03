Die Zinswende bietet viel mehr Chancen als Risken

Auch wenn diese Tage in Anbetracht der Gräuel in der Ukraine ziemlich trostlos erscheinen mögen: Die Zinswende in den USA gibt Hoffnung.

In der Regel nimmt man sogenannte historische Tage selten als solche wahr, es sei denn, es handelt sich um die Ermordung John F. Kennedys oder um die Mondlandung. Vor allem wirtschaftspolitische Zäsuren beginnen eher unscheinbar. Meist dauert es eine Weile, bis man in der Nachbetrachtung zum Schluss kommt: Hier hat alles begonnen. Wenn etwa von der Finanzkrise 2008 die Rede ist, dann ist man schnell bei der Lehman-Pleite im September desselben Jahres. Nur wenige denken an den 9. August 2007. Die Politik machte Sommerpause, schwere Unwetter führten in Teilen Österreichs zu Verwüstungen, kaum jemand nahm Notiz von ein paar aufgeregten Finanzexperten, die vor sprunghaft steigenden Interbankkreditzinsen warnten. „Die Banken leihen sich gegenseitig kein Geld mehr“, sagten sie. So beginnen Krisen.

Möglicherweise wird der 16. März 2022 irgendwann einmal auch als so ein Tag in die Geschichte eingehen?

Noch kommt er eher hoffnungs- und trostlos daher. Der Krieg in der Ukraine, das Leid und Elend dort sind das beherrschende Thema. Auch die stark steigenden Covid-Infektionen in Österreich stimmen sorgenvoll. In den USA erhöhte die Notenbank, die Federal Reserve, erstmals seit 2018 wieder die Zinsen. Um 0,25 Prozentpunkte. Vielleicht ist das der Beginn eines neuen Aufschwungs? Der Anfang vom Ende des Krisenmodus, in dem die Wirtschaft in den meisten Industrieländern steckt?