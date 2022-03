Ein Teil der Covid-Patienten kämpft auch lange nach der Infektion mit gesundheitlichen Problemen. Und auch für die rechtliche Anerkennung ihrer Krankheit. Eine Grazerin wurde nun erstmals vom Sozialgericht als vorübergehend berufsunfähig erklärt.

Geringe Leistungsfähigkeit, Erschöpfung, Gliederschmerzen und auch psychische Beschwerden: Viele Menschen bleiben nach einer Corona-Infektion mit der Langzeitfolge Long Covid zurück. Doch mit über 200 Symptomen ist die Diagnose schwierig, ist die Krankheit doch nach wie vor noch kaum erforscht.

Dies macht es auch schwierig, Verständnis dafür zu bekommen - und rechtliche Anerkennung. Betroffene erzählen oft von einem „Hürdenlauf durch das Gesundheitssystem" oder einem „Ärztemarathon“. Einen solchen hat auch die Grazerin Maarte Preller hinter sich, die vor rund zwei Jahren an Covid erkrankt, aber nicht mehr davon genesen ist. Nachdem sie regelmäßig auf Unverständnis bei Behörden gestoßen ist, hat sie im vergangenen Jahr die Selbsthilfegruppe „Long Covid" gegründet und sich seither für eine bessere Betreuung für Betroffene eingesetzt.

„Bin erleichtert, aber auch ein bisschen frustriert"

Nun könnte sie in einem anderem Fall wegweisend agiert haben: „Ich habe eineinhalb Jahre kämpfen müssen für Absicherung“, sagte sie am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal" - und es geschafft, dass eine Long-Covid-Erkrankung erstmals auch vor Gericht anerkannt wurde. Nachdem ihr Antrag auf Berufsunfähigkeit von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zuvor abgelehnt und ihr Krankenstand bei der Gesundheitskasse nicht mehr verlängert wurde, gab ihr das Sozialgericht nun recht: Mit einer vorübergehenden Berufsunfähigkeit bekam sie auch das Recht auf Rehabilitationsgeld. „Ich bin erleichtert, aber auch ein bisschen frustriert, dass das so schwierig sein musste“, sagte sie gegenüber dem ORF-Radio. Außerdem musste sie wegen Long Covid ihre Zukunftspläne großteils aufs Eis legen.

Es ist die erste rechtliche Anerkennung eines Long-Covid-Falls, weitere Klagen von Betroffenen liegen vor. Aufgrund der Rekordzahlen an Neuinfektionen ist freilich auch nicht auszuschließen, dass damit auch die Zahl der Long-Covid-Patienten steigt.

