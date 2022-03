Laufsteg mit Sirenengeheul: Ukrainische Mode in Berlin

(c) Sebastian Reuter 2018 / Getty

Eine Modenschau, angekündigt von Sirenengeheul: So zeigte der ukrainische Designer Jean Gritsfeldt auf der Berliner Fashion Week seine Kollektion.

Vor der Show heulten Sirenen wie bei einem Bombenalarm, am Ende trugen die Models eine riesige ukrainische Fahne über den Laufsteg. Der Designer Jean Gritsfeldt aus Kiew hat bei der Berliner Fashion Week ein Zeichen gegen den Krieg in seiner Heimat gesetzt.

„Heute ist nicht die Zeit, über Mode zu sprechen, sondern durch Mode“, sagte Gritsfeldt am Mittwochabend in einer Videobotschaft. Seit der Eröffnung der Berliner Fashion Week am Montag wurden immer wieder politische Statements gesetzt.

Sie zeigten daher nicht die neue Saison oder die neuen Looks, denn wenn man im Bombenkeller sitze, dann kümmere es keinen, was man anhabe. Die Hauptsache sei, sich warm, angenehm und geschützt zu fühlen.

Mode mit Botschaft

Weil Gritsfeldt nicht anreisen konnte, hatten helfende Hände seine Ideen umgesetzt. Bei den reduziert-schlichten Entwürfen standen die auf Englisch und Ukrainisch aufgedruckten Worte im Vordergrund, Botschaften etwa für „Respekt“, „Freiheit“ und „Liebe“.Oder, wie auf einem blutrot-hellen Ensemble zu lesen war, für den „Frieden“.

Etwa 30 Freiwillige hatten dabei geholfen, die Entwürfe noch spontan zu schneidern. Das hatte die Geschäftsführerin des Vereins Fashion Revolution Germany, Carina Bischof, im Voraus erzählt. „Irgendwie fühlte es sich sinnlos an, eine Fashion Week vorzubereiten in diesen Zeiten.“ Ein Statement, das ähnlich auch schon von Balenciaga-Kreativchef Demna Gvasalia kam. Das Projekt für Gritsfeldt mache für sie also Sinn, deswegen habe man relativ schnell „Ja“ gesagt. Er habe das Team telefonisch aus Kiew gebrieft.

Gritsfeldt ist in seiner Heimat ein beliebter Designer. Seine Show war das Finale bei der Modewoche in einem alten Berliner Kraftwerk.

(APA/red)