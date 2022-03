„Doppelfinger“: Ein Debüt aus zweiter Reihe

Liedermacher Clemens Bäre wagt den Schritt ins Rampenlicht und veröffentlicht als „Doppelfinger“ sein erstes Soloalbum „By Design“.

Ein wenig befangen wirkt Clemens Bäre noch im Umgang mit dem Interesse an seiner Person. Ein bisschen so, als wäre er sonst gewohnt, dem Objektiv auszuweichen.

Das rührt wohl daher, dass der 24-Jährige in den letzten Monaten mehr den Zaungast bei einer anderen abhebenden Karriere geben durfte: Für die niederösterreichische Liedermacherin Oska spielt er Gitarre. Mit ihrem kürzlich erschienenen Album „My world, My love, Paris“ sind sie gerade auf Tour durch Österreich unterwegs von St. Pölten bis Dornbirn, danach geht es weiter in die Schweiz.