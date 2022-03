Ein Debüt aus zweiter Reihe

Liedermacher Clemens Bäre wagt den Schritt ins Rampenlicht und veröffentlicht als Doppelfinger sein erstes Soloalbum „By Design“.

Ein wenig befangen wirkt Clemens Bäre noch im Umgang mit dem Interesse an seiner Person. Ein bisschen so, als wäre er sonst gewohnt, dem Objektiv auszuweichen.

Das rührt wohl daher, dass der 24-Jährige in den letzten Monaten mehr den Zaungast bei einer anderen abhebenden Karriere geben durfte: Für die niederösterreichische Liedermacherin Oska spielt er Gitarre. Mit ihrem kürzlich erschienenen Album „My world, My love, Paris“ sind sie gerade auf Tour durch Österreich unterwegs von St. Pölten bis Dornbirn, danach geht es weiter in die Schweiz.

„Ich kenne Maria Burger (Oska) schon seit dem Kindergarten. Es war richtig schön, bei ihren Erfolgen auf der Seite zu stehen und sie zu beobachten“, sagt Bäre. Gleichzeitig erscheint diesen Freitag (18. März) auch das Debütalbum von Bäre selbst. Unter seinem Künstlernamen Doppelfinger veröffentlicht er „By Design“ auf CD, diversen Streamingplattformen und natürlich auch auf Vinyl.

Ähnlich wie seine Kollegin von Oska scheint er sich kaum um Trends und Hypes zu scheren. Deshalb wirkt sein Album fast ein wenig aus der Zeit gefallen. Seit fast drei Jahren arbeitet er zusammen mit Produzent Jakob Herber (Culk, Flut, Anger) an den Liedern, hat viele davon überhaupt gleich doppelt produziert. Zuerst mit Band, doch erschien ihm das Ergebnis dann doch zu voluminös, zu unsensibel.

Dann noch einmal, instrumental reduziert, im Vordergrund die Gitarre und seine Stimme. „Da konnte ich dann leichter heraushören, was denn der Song überhaupt noch braucht. Oft muss man erst den falschen Weg einschlagen, um dann den richtigen zu finden“, so Bäre. Darum ginge es schließlich bei der ersten Platte: sich auszuprobieren und vorzustellen.

Vom Vorbild emanzipieren

Mit dem Begriff Folkmusik tut sich Bäre schwer, vor allem weil sie in Österreich kulturell nicht verankert ist. Wenig verwunderlich sind einige seiner Vorbilder aus dem angloamerikanischen Raum: die Neuseeländerin Aldous Harding, die US-Amerikanerin und Lead-Sängerin der Band Big Thief Adrianne Lenker und nicht zuletzt der Mann, mit dem vieles begonnen hat: Bob Dylan.

Cover seiner Songs spielte Bäre bei seinen ersten Vorführungen in Teenagerjahren. Seitdem will er sich lieber von seinem Vorbild emanzipieren, sich gar nicht erst mit ihm vergleichen, auch wenn letztlich der Einfluss bleibt (man vernehme die Mundharmonika!). So ist Bäres Album gitarrenlastige Folkmusik, getragen von introspektiven Lyrics, die hier und da Erinnerungen an hochkarätige Soundtracks von Indiefilmen der 2000er-Jahre wie „Garden State“ oder „Juno“ hervorrufen. Dass es sich in seinen Texten „nur“ um sein eigenes Leben dreht, meint Bäre vor sich selbst rechtfertigen zu müssen.

„Ich habe das Album nicht groß geplant, die Texte waren auf einmal da. Das Letzte, was ich will, ist ein Album, das nur von mir handelt. Ich hoffe einfach, dass sich manche Hörerinnen und Hörer darin wiederfinden, denn im Zentrum soll nicht ich stehen, sondern die Musik“, so Bäre. Unterstützt wurde er im Gesang an mancher Stelle von Maria Burger und von Cellist Lukas Lauermann. Besondere Freude hatte Bäre allerdings beim Einsatz des Harmoniums: „Das Instrument atmet, hat etwas beinahe Menschliches“, so der junge Sänger.

Harte Ehrlichkeit

Die Texte sind großteils in oberösterreichischer Abgeschiedenheit entstanden. Bei mancher Zeile habe Bäre beim Aufnehmen gezögert: „Ich will ja auch nicht, dass die ganze Welt meine internen Struggles kennt. Aber in der Kunst braucht es harte Ehrlichkeit mit sich selbst und der Welt, in der wir leben, sonst verliert sie ihre Daseinsberechtigung.“ Er spricht über das Verlassenwerden, psychische Erkrankungen, Einsamkeit, aber auch seinen Zufluchtsort, den er in der Musik gefunden hat („a Place to go“).

Seine Stimme führt behutsam durch die Texte und nimmt den Inhalten die Düsternis. Spielstätten sind nach zwei Jahren Corona und dem Drängen etablierterer Künstler und Künstlerinnen, Touren zu starten und Alben zu präsentieren, für Newcomer umkämpft. Zu sehen ist Doppelfinger etwa am 20. Mai in Graz und am 26. Mai im B72 in Wien. Das Erscheinen des Albums feiert er beim nächsten Tourstopp in Dornbirn mit der Band von Oska: „Vielleicht gehen wir spazieren“, sagt Bäre.

doppelfinger aka Clemens Bäre (c) Michèle Pauty (Michèle Pauty)