Wege aus der Depression – auch bei Krebs

Über 40 Millionen Menschen in Europa leiden an Depressionen.(1) Auch Covid-19 oder Krebs können die psychische Gesundheit belasten. Janssen forscht zu Medikamenten und bietet Patienten Unterstützung.

In der Coronapandemie erleben wir erhebliche Störungen in unserer Lebens- und Arbeitsweise mit negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. 2020 wurden in fast allen OECD-Ländern erhöhte Angst- und Depressionswerte gemeldet.(2) In Österreich litten bereits vor der Pandemie 9,8 Prozent der Bevölkerung an Depressionen.(3) – einer psychischen Erkrankung, für die länger als zwei Wochen andauernde Symptome wie Traurigkeit, Interessensverlust, Schuldgefühle, geringes Selbstwertgefühl, Schlaf- und Konzentrationsstörungen u. v. m. typisch sind.(4)

Therapiebausteine

Zur Behandlung empfiehlt sich eine Kombination aus Medikamenten, therapeutischen Gesprächen und Psychotherapie. „Wir wissen aus Studien, dass fast ein Drittel der Betroffenen nicht auf konventionelle und intensivierte Antidepressiva anspricht.(5) – für Janssen ein klarer Auftrag, diese Lücke zu schließen“, erklärt Dr. Holger Bartz, Medical Director von Janssen Austria. Janssen investiert global jährlich knapp neun Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung für viele wichtige Bereiche wie Depression, Prostata-, Blut- oder Lungenkrebs.

Dr. Holger Bartz, Medical Director bei Janssen Austria (c) Lena Gripshoefer

Rat & Tat für Patienten

Darüber hinaus arbeitet Janssen daran, Betroffene umfassend zu unterstützen – etwa mit Ratgebern und Online-Informationen. „Menschen mit Depressionen fühlen sich oftmals stigmatisiert und isoliert – viele zögern, sich professionelle Hilfe zu suchen. Wissen über die Erkrankung und ihre Behandlung ist der erste Schritt. Auch Unterstützung durch das private Umfeld, Selbsthilfegruppen sowie Psychotherapie kann den Alltag deutlich verbessern“, erklärt Mag. Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead bei Janssen Austria.

Mag. Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead bei Janssen Austria (c) Klaus Ranger

Mental stark trotz Krebs

Mentale Unterstützung ist auch bei Krebserkrankten essenziell. Obwohl beide Geschlechter mit Krebsdiagnose ähnlich oft depressiv sind, sucht sich nur jeder zehnte Mann mit Prostatakrebs professionelle Hilfe..(6) Studien zeigen, dass psychoonkologische Interventionen mentale Belastungen reduzieren und die Lebensqualität positiv beeinflussen..(7) „Die Hürde scheint oft groß, aber denken Sie immer daran: Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Stärke, egal, unter welcher Erkrankung Sie leiden. Und auch wenn Sie gesund sind, nutzen Sie bitte die kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen in Österreich“, schließt Slupetzky.

Information Janssen ist die Pharma-Sparte von Johnson & Johnson

Forschungsschwerpunkte: Infektionskrankheiten & Impfstoffe, Immunologie, Psychiatrie & Neurologie, Hämatologie & Onkologie, Herz-Kreislauf- & Stoffwechselerkrankungen, Pulmonale Hypertonie

155 Beschäftige in Österreich Weitere Informationen zum Thema: Forschungsschwerpunkte

Janssen Austria

Janssen Patientenratgeber Online-Informationen für Betroffene von Depressionen und Prostatakrebs und deren Angehörige:



Toolbox Prostatakrebs

Guidebook Depression

