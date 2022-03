Wie geht es mit den Tests an Schulen weiter?

Bisher ließ Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) offen, wann und wie auch an den Schulen die Teststrategie geändert wird. Inoffiziell soll es bereits eine Vorgabe geben: Nach Ostern dürfte weniger getestet werden.

In einer Sitzung von Bund und Ländern am Dienstag sollte besprochen werden, wie es mit der Teststrategie im Land weitergeht. Kurz vor der Sitzung lud Neo-Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) spontan zur Pressekonferenz - um in dieser zu verkünden, was in der Sitzung hätte besprochen werden sollen: Das Auslaufen der kostenlosen PCR-Tests. Seither hagelt es aus Opposition und der Stadt Wien heftige Kritik an der Maßnahme und der Art, wie diese kommuniziert wurde.

In eben dieser Sitzung dürfte unterdessen besprochen worden sein, wie es mit dem Testregime an den Schulen (drei Tests pro Woche, mindestens zwei davon PCR-Tests) weitergehen soll. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hatte sich dazu bisher bedeckt gehalten. Zuletzt stöhnten immer mehr Pädagogen und Schulleiter ob der rigiden Tests und forderten eine Lockerung.

Testfrequenz könnte zurückgefahren werden

Am Donnerstag berichtete „Der Standard“ nun, dass bei der Besprechung schon ein Plan besprochen worden sei: Demnach sollen die Tests nach Ostern zurückgefahren werden. Nach den Osterferien sollen Schülerinnen und Schüler nur noch zweimal anstatt wie bisher dreimal die Woche getestet werden. Ab dem 25. April soll nach derzeitigem Plan auf einen PCR-Test pro Woche umgestellt werden. Antigentests sollen in Schulen dann gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Auf „Presse“-Nachfrage im Bildungsministerium dementiert eine Sprecherin Polascheks, dass es bereits eine konkrete Vorgangsweise gebe. „Wir sind mit der Abstimmung noch nicht fertig“, heißt es. Wann mit einem konkreten Fahrplan zu rechnen ist, sei offen.