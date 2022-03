52.045 neue Corona-Fälle, jeder 20. Österreicher aktuell infiziert

Seit gestern sind in Österreich über 52.000 neue Fälle von Covid-19 vermeldet worden. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser steigt die Auslastung weiter an, auf den Intensivstationen nicht merklich.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 52.045 Neuinfektionen mit Covid-19 verzeichnet worden. Die hohe Zahl folgt auf einen absoluten Rekordwert am Mittwoch. Gestern waren es 58.583 neue Fälle, vor einer Woche noch 49.432. Die laborbestätigten Infektionen belaufen sich aktuell auf 433.407, das entspricht 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Jeder 20. Österreicher ist somit aktuell mit Covid-19 infiziert. Allein in der vergangenen Woche steckten sich 313.821 Menschen mit dem Virus an.

Der Schnitt der vergangenen sieben Tagen stieg somit auf mittlerweile 44.832 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag bereits 3.494,7 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Auslastung auf den Normalstationen der Krankenhäuser steigt ebenfalls weiter an. 53 weitere Menschen müssen seit gestern aufgrund einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden. Gestern hat es erstmals seit Anfang Dezember wieder über 3000 Hospitalisierungen aufgrund von Covid-19 in Österreich gegeben. Heute sind es 3086. Die Zahl der Hospitalisierungen steigt seit Anfang Jänner laufend an.

32 neue Intensivpatienten in einer Woche

Auf den Intensivstationen hat es seit gestern einen Rückgang um 11 gegeben. 211 Personen benötigen aktuell intensivmedizinische Behandlung aufgrund einer Infektion mit Covid-19. Die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten liegt somit bei 211 und ist seit Mitte Jänner relativ gleichbleibend. Innerhalb der letzten sieben Tage mussten aber 32 Schwerkranke neu auf den Intensivstationen aufgenommen werden. Vor einer Woche befanden sich 179 Coronapatienten und -patientinnen auf Intensivstationen.

31 Menschen sind in den letzten 24 Stunden an oder mit Covid-19 verstorben, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 26,3. Die Zahl der coronabedingten Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Österreich steigt somit auf 15.320. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 170,6 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

(APA/red.)