Live ab 15 Uhr: Verschärft Wien die Corona-Maßnahmen?

Live

Bürgermeister Ludwig hat mit Experten über die aktuelle Corona-Situation beraten. Im Anschluss gibt er den weiteren Fahrplan für die Bundeshauptstadt bekannt. Mit Livestream.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat heute mit Experten über die aktuelle Corona-Situation beraten. Im Anschluss, um 15 Uhr, gibt er eine Pressekonferenz. Möglicherweise geht die Bundeshauptstadt wieder einen eigenen Weg und verhängt rigidere Vorgaben, als sie der Bund vorgegeben hat.

Dabei gelten derzeit in der Bundeshauptstadt bereits strengere Regeln als im Rest des Landes: Als die Regierung Mitte Februar verkündet hatte, dass es am 5. März zu einem „Frühlingserwachen“ kommen werde und beinahe alle Corona-Maßnahmen fallen würden, die zur Eindämmung der Coronakrise dienten, hielt Wien noch an der 2-G-Regel in der Gastronomie sowie an der FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel fest. Ob Ludwig heute erneut eigene Vorsichtsmaßnahmen verkündet, ist offen.

Livestream zur Pressekonferenz:

Sollte der Stream nicht angezeigt werden, klicken Sie hier

Viel Kritik an der Regierung im Vorfeld

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hatte am Mittwoch die Corona-Politik der Bundesregierung scharf kritisiert: Man könne nur mit Staunen zuschauen, was passiere, sagte er mit Verweis auf die Höchstzahlen bei den Infektionen, eine "unfassbare" Anzahl an Erkrankten im Spital und zehn bis 15 Prozent Personalausfälle österreichweit im Spitals-, Pflege- oder Schulbereich. Zugleich nehme die Bundesregierung mit einem "unglaubliche Geschwindigkeitsgalopp" weitere Maßnahmen zurück. "Mehr Vogelstrauß hab ich noch nie erlebt in der Politik."

Und als Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag eine Abänderung der bisherigen Teststrategie und eine Lockerung der Quarantäneregeln für Kontaktpersonen verkündet hatte, übte Stadtchef Ludwig umgehend Kritik am Vorgehen der Regierung. Dies sei „keine gute Vorbereitung für den Herbst“, sagte er.

(Red.)