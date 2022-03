Das Glück ist nur einen Wurf entfernt

(c) Getty Images via AFP (GREG FIUME)

NCAA-Basketball. Mit Luka Brajković begeistert ein Österreicher in den USA, der Vorarlberger, 22, trifft für das Davidson-College. Im Finalturnier, „March Madness“, entscheidet sich seine Zukunft.

Ein Österreicher wird in Amerika zum besten College-Basketballer gewählt. Was absurd bis unvorstellbar war, hat der Vorarlberger Luka Brajković tatsächlich geschafft. Der Feldkircher, 22, ist zum Abschluss seiner vierjährigen College-Karriere als Spieler des Jahres in der Atlantic-10-Conference der NCAA ausgezeichnet worden. Die National Collegiate Athletic Association gilt in ihrer höchsten Stufe, der Division 1 mit über 300 Universitäten landesweit, als die Wiege des Profisports. Hier dribbeln kommende Weltstars, schulen ihr Talent – und der 2,08 Meter große Power Forward der Davidson Wildcats, beheimatet im Bundesstaat North Carolina, war die Nummer eins.

Experten sehen in Brajković, der in Feldkirch aufgewachsen ist, bei den Dornbirn Lions in der zweiten Liga spielte und seit 2018 in den USA dribbelt, den Nachfolger des Wieners Jakob Pöltl.

2022 A10 Men´s Basketball Tournament Semifinals (c) Getty Images via AFP (GREG FIUME)

Er hat ebenso in der NCAA gespielt und es als erster Österreicher in die NBA (Toronto, San Antonio) geschafft. Was dem 113 Kilogramm schweren Riesen jedoch fehlt, sind die finalen, Tür-öffnenden Notizen der NBA-Scouts für den „Draft“, das jährliche Auswahlverfahren der Profiliga, der heuer am 23. Juni stattfinden wird.