Die gefeierte Regisseurin erzählt in „Petite Maman“ von der Freundschaft einer Achtjährigen mit dem Mädchen-Ich ihrer Mutter. Der „Presse“ erzählt sie, was das mit Covid und ihrer Vergangenheit zu tun hat.

Ihr Film „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ wurde 2019 international gefeiert. „Petite Maman“, „Kleine Mama“, ist ein Frauenfilm ganz anderer Art: Sie imaginieren eine Tochter, die im Haus ihrer Großmutter ihre eigene Mutter als Kind kennen lernt. Wie kam es dazu?

Schon als ich Anfang 2017 das Drehbuch zu „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ schrieb, hat mich diese Idee stark angezogen. Damals habe ich der Verlockung aber noch widerstanden und mir gesagt, was immer mit „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ wird, danach werde ich bei dieser Geschichte landen. Sie schien mir gleichzeitig gefährlich und voller Wärme.

Hatte auch die Pandemie etwas damit zu tun, dass Sie in diesen so aktualitätsfernen, märchenhaften Stoff getaucht sind?