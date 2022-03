Wenn Putin wüsste, woher er kommt

Es könnte sein, dass Putin friedvoller wäre, wenn er darüber nachgedacht hätte, woher sein Volk kommt.

Jenseits des intellektuellen Milieus in Österreich und Deutschland gibt es immer noch Putin-Versteher – und es spielt keine Rolle, dass das Verständnis offensichtlich auf finanziellen Überlegungen beruht. Im Angesicht eines völlig unnötigen und verhinderbaren Kriegs ist das unaufhaltsame Mitgehen nichts anderes als eine Schande. Also: Shame on you!

Der Nobelpreisträger Peter Handke reagierte vor einiger Zeit – zu Recht – unwirsch, als ihm eine Journalistin provokativ wegen seiner proserbischen Haltung anlässlich der Feier zum weltgrößten Literaturpreis in seiner Kärntner Heimatgemeinde Griffen/Grebinj ein paar ungelenke Fragen stellen wollte.