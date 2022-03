(c) Peter Kufner

Das russische Volk hat ein Recht auf Wahrheit. Noch ist es nicht zu spät, um die Informationslandschaft zu retten.

Vor einem halben Jahr musste ich meine Heimat in Russland verlassen, um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen. Mein Verbrechen? Unabhängiger Journalismus. Vor drei Jahren habe ich eine Website für investigative Berichterstattung mit dem Namen Proekt aufgebaut, die mich und unsere Redaktion mit der vollen Wucht des staatlichen Repressionsapparats konfrontierte, den Wladimir Putin zur Ausschaltung kritischer Medien installiert hat.

Zunächst wurden wir wegen strafbarer Verleumdung angeklagt. Nach mehreren Verhaftungen und Verhören wurde Proekt schließlich zur „unerwünschten Organisation“ deklariert, und die meisten unserer Mitarbeiter, mich eingeschlossen, als „ausländische Agenten“ eingestuft (unser Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert, und deshalb gilt jedes an unsere Mitarbeiter gezahlte Gehalt als ausländische Finanzierung). Vor sechs Monaten ging ich dann vor dem Hintergrund der unausweichlich drohenden Gefängnisstrafe erneut ins Exil in die Vereinigten Staaten.