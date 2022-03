Wieso diese Zögerlichkeit bei Deripaska?

Gegen andere russische Oligarchen wurden längst Sanktionen erlassen, der in Österreich gut vernetzte Industrielle soll aber erst auf die nächste EU-Liste.

Gegen viele Oligarchen im Umfeld des Kreml wurden in den bisher vier EU-Sanktionspaketen bereits Sanktionen erlassen. Ihr Vermögen in der EU wurde eingefroren, ihre Jachten beschlagnahmt und sie wurden mit einem Einreiseverbot belegt – Roman Arkadjewitsch Abramowitsch, Michail Fridman, Alexej Mordaschow. Nur eine fehlte: Der Gründer und Eigentümer einer der größten russischen Industriegruppen, Oleg Deripaska. Im Rahmen des fünften Sanktionspakets soll er, heißt es aus eingeweihten Kreisen, nun aber doch auf die EU-Liste gesetzt werden. In Kanada und Großbritannien ist er das längst.

Österreichs Regierung, die sich gegen Gerüchte wehrt, sie habe für den mit heimischen Wirtschaftstreibenden vernetzten Oligarchen in Brüssel interveniert, hat sich diese Woche für eine Ausweitung der Liste an sanktionierten Personen ausgesprochen. Zwischen den Zeilen war klar, um wen es ging.