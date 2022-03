Einhundert Tage ohne Angela Merkel

Die neue Regierung wollte „mehr Fortschritt wagen“. Stattdessen fand sie sich in einem Krieg in Europa wieder – und schlachtete heilige Kühe der Nachkriegsgeschichte.

Es gab eine Zeit, da sprach Olaf Scholz von einer Ampel. Sie ist grün, fünfeckig und steht am Potsdamer Platz in Berlin, unweit des Bundeskanzleramtes. Eine alte Ampel sei das, eine sehr schöne noch dazu, die erste im Land, so der 63-jährige Sozialdemokrat.

So wie diese Ampel aus dem Jahr 1924 wolle er das mächtigste Land Europas führen. Die Dinge regeln. Für Orientierung sorgen. „Mehr Fortschritt wagen“, stand auf dem Titelblatt des 141 Seiten starken Koalitionsvertrages.

Darin befand sich ein Sammelsurium aus verschiedenen Projekten, die sich um den Umbau des Landes in eine dekarbonisierte Gesellschaft drehen. Ein neuer Bundeskanzler nach 16 Jahren unter Angela Merkel (CDU) – das sollte die Zäsur sein, die große Zeitenwende, die mit Amtsantritt am 8. Dezember 2021 beginnen würde.

Einhundert Tage später spricht Olaf Scholz vom Krieg. Der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine hat den gesamten Plan aus dem Herbst über den Haufen geworfen. Die neue deutsche Regierung ging durch ein politisches Stahlbad. Was lässt sich aus diesen einhundert Tagen über sie lernen?