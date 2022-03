China: Nach dem Einbruch folgt die Rettung

Chinas Regierung verspricht konjunkturstützende Maßnahmen für die heimischen Märkte. Dabei versucht sie das Vertrauen wiederherzustellen, welches sie zuvor aktiv beschädigt hat.

Peking. Die Rallye auf Chinas Märkten schien gar kein Ende mehr nehmen zu wollen: Die Aktien von Alibaba stiegen innerhalb von 48 Stunden um über 30 Prozent, ähnlich stark legten auch die Papiere vom Tech-Riesen Tencent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index hatte am Mittwoch gar seinen erfolgreichsten Handelstag seit über 14 Jahren hinter sich gebracht.

Solche Erfolgsmeldungen waren lang nicht mehr aus Chinas Börsenhäusern zu vernehmen, denn seit dem Vorjahr bildeten die Kurse eine einzige Talfahrt. Die nunmehr spektakuläre Erholung war dabei weniger den Verhandlungen in der Ukraine oder der Zinspolitik der US-Notenbank geschuldet, sondern lag vor allem an einem chirurgischen Eingriff der staatlichen Hand. Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He, der sich unter Staatschef Xi Jinping um die Kontrolle der Wirtschaft kümmert, sprach am Mittwoch ein deutliches Machtwort: Der 70-Jährige hatte versichert, konjunkturstützende Maßnahmen einleiten zu wollen und künftig Erstnotierungen seiner Unternehmen im Ausland zu „unterstützen“. Was in anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit wäre, ist in China unter Xi Jinping eine seltene Kurskorrektur: Denn die Parteiführung versucht derzeit, genau jenes Vertrauen in die chinesischen Märkte wiederherzustellen, das man im vergangenen Jahr höchstselbst beschädigt hat.