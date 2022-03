Belvedere: Realistisch ist diese Ausstellung nicht

Gerade realistische Malerei tut gern ganz harmlos. Dabei ist sie immer (auch) politische Propaganda. Vom Aufklärerischen bis ins Nationalsozialistische.

Lebendige Kunst zu machen, das ist mein Ziel“, endete Gustave Courbet, Begründer des „Realismus“, sein Manifest. Es begleitete 1855 seine Ausstellung im eigens errichteten Pavillon du Réalisme, gebaut als pure Provokation zur in Paris gerade laufenden Weltausstellung, bei der seine Bilder nicht gewünscht waren.

Schon diese „realistische“ Embryonalhaltung zeigt – Kunst ist nie neutral, „this is propaganda“, wie der deutsche Performancekünstler Tino Sehgal es hin und wieder das Wachpersonal in Museen anstimmen lässt. Gerade der Realismus tut oft nur so unschuldig. Ein Blümchen hier, ein paar Kindleins da. Das Belvedere hat sich trotzdem dazu entschlossen, seine ganze Sammlungspräsentation im zweiten Stock allein der realistischen Malerei zu widmen. Was so radikal nicht ist, war die österreichische Kunst vom Biedermeier bis in die Zwischenkriegszeit von Abstraktionsexzessen nicht gerade erschüttert, von den Wiener Kinetistinnen einmal abgesehen.