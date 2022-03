Ist grüner Wasserstoff die Lösung?

(c) imago images/Alexander Limbach (Alexander Limbach via www.imago-images.de)

Der Krieg in der Ukraine treibt die Energiepreise an, Lösungen sind dringend gesucht. Eine solche könnte grüner Wasserstoff bieten – und Anlegern Chancen eröffnen.

Wien. Der Krieg in der Ukraine hinterlässt deutliche Spuren in der globalen Energiewirtschaft. Die Öl- und Gaspreise legten in den vergangenen Wochen kräftig zu, allein die europäische Nordseesorte Brent notierte zuletzt bei rund 100 Dollar je Fass. Die Entwicklungen könnten dabei vom Bestreben des Westens, die Energieabhängigkeit von Russland möglichst zu senken, noch verschärft werden.

In den USA wurde zuletzt ein Importverbot für Rohöl aus der Region verhängt. Auch die EU überlegt Schritte, zu denen etwa die Senkung russischer Gasimporte binnen eines Jahres um zwei Drittel zählt. Derzeit werden rund 40 Prozent der EU-Gasimporte aus Russland abgedeckt.