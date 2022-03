Putin ruft in Stalin-Manier zur „Säuberung“ auf

In einem Rundumschlag verunglimpft Präsident Putin Kritiker als „Abschaum“ und „Verräter“.

Sie sind alle versammelt, der russische Ministerpräsident, der Gesundheitsminister, die Gouverneure aus dem ganzen Land. Sie sitzen still, die Gesichter sind reglos. Es redet: der russische Präsident Wladimir Putin. Er hat sie zu einer Online-Zusammenkunft gerufen, es gehe um Wichtiges: die „Maßnahmen der sozioökonomischen Unterstützung für die Regionen“. Um die wirtschaftlichen Turbulenzen des Landes also.

Die Sanktionen des Westens treffen Russland hart. Knapp 300 ausländische Firmen haben sich aus Russland bereits zurückgezogen. Die Unternehmen haben ihre Arbeit vorerst unterbrochen, produzieren nichts mehr im Land, liefern nichts mehr nach Russland. Manche Läden wechseln nicht einmal mehr die Preisschilder, so schnell steigen die Preise.

Krankenhäuser melden Engpässe bei den Medikamenten, Fabriken schicken ihre Mitarbeiter in die „Betriebsferien“. „Es sind schwierige Zeiten“, sagt Putin und will den Mindestlohn erhöhen, Sozialleistungen steigern und Staatsangestellten ein höheres Gehalt zahlen.

37 Minuten redet der Präsident an diesem Mittwochabend, Zweidrittel der Zeit geht es dabei allerdings kaum um die angekündigten Maßnahmen. Vielmehr inszeniert sich Putin als Friedensengel, dem nichts anderes übrig geblieben sei, als seine Truppen zu schicken. Es sind hasserfüllte Minuten der Rechtfertigung seiner „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine. Die „Taktik“ sei „vollkommen angemessen“, die „Operation“ verlaufe „erfolgreich“ und entspreche „streng vorab genehmigten Plänen“.