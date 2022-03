Das Leid der belagerten Hafenstadt Mariupol

Drucken

Hauptbild • Ein Satellitenbild, das das Dramatheater in Mariupol vor der Zerstörung zeigen soll. „Kinder“ wird in großen Lettern vor dem Gebäude gewarnt. • via Reuters/Maxar Technologies

Nach der Detonation im Theater von Mariupol suchen Helfer nach Überlebenden. Moskau bestreitet einen Angriff. Kiew und die USA werfen Putin Kriegsverbrechen vor.

Der ukrainische Außenminister fand harte Worte voller Empörung: „Ein weiteres furchtbares Kriegsverbrechen in Mariupol. Massiver russischer Angriff auf das Dramatheater, in dem sich Hunderte unschuldige Zivilisten versteckt hielten“, schrieb Dmytro Kuleba auf Twitter. Russland habe wissen müssen, dass das ein Zufluchtsort für Zivilisten gewesen sei, schrieb der Außenminister. Und postete Bilder des Theaters: Das erste stammt aus der Zeit vor dem russischen Angriff und zeigt das in neoklassizistischem Stil errichtete Gebäude mit seinem weißen Säulenportal völlig intakt. Auf dem zweiten Bild sind Trümmer zu sehen, über denen Rauchschwaden hängen.

Am Donnerstag versuchten Helfer, Überlebende aus dem Gebäude zu bergen. „Der Luftschutzbunker hat standgehalten. Es gibt Überlebende“, berichtete Petro Andrushchenko, Berater des Bürgermeisters von Mariupol, der Nachrichtenagentur Reuters. Wie viele Menschen in dem Theater ums Leben gekommen sind, könne man aber noch nicht sagen.

Moskau spricht von „Lüge“

Die ukrainische Regierung wirft Russlands Streitkräften vor, das Theater in der umkämpften Stadt Mariupol gezielt attackiert zu haben. Und das, obwohl es Hunderten Einwohnern als Rückzugsort gedient habe.