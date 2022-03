Warum man bei den Aktien von Hello Fresh und Delivery Hero mit Berg- und Talfahrten rechnen muss.

Da kann einem schon der Appetit vergehen: Am 10. Februar legte der Essenslieferant Delivery Hero mit einem Minus von 31 Prozent einen historischen Kurssturz hin. Anlegern schmeckten die für 2021 erwarteten hohen Verluste gar nicht. Zu Wochenbeginn landete das Papier mit 37 Euro sogar auf einem 52-Wochen-Tief. Dann drehte der Kurs, auch am Donnerstag zählte Delivery Hero zu den Gewinnern im DAX. Nahezu parallel verläuft die Kursentwicklung des Konkurrenten Hello Fresh. Der Lieferant von Kochboxen mit Menüzutaten und Rezept markierte am 8. März ein 52-Wochen-Tief bei 33,41 Euro, um zuletzt ebenfalls kräftig zuzulegen. Ist das schon die Trendwende?