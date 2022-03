Wofür braucht das Militär eigentlich Panzer?

"Panzer bekämpft man am besten mit Panzern", so Einwallner von der Heerestruppenschule. Am Foto sind ukrainische Panzer zu sehen.

„Wo Räder versagen, kommt die Kette noch voran": Wer hätte gedacht, dass im 21. Jahrhundert noch Panzer zum Einsatz kommen werden? Ralf Einwallner erklärt, wofür man sie im Krieg braucht.

Vor dem Krieg in der Ukraine haben viele Menschen geglaubt, dass Kriege im 21. Jahrhundert nicht mehr mit Panzern geführt werden. Auch in Österreich war immer davon die Rede, dass die Panzerschlacht im Marchfeld für immer Geschichte sei. Major Ralf Einwallner, Hauptlehroffizier für Kampfpanzer am Institut "Panzer und Panzergrenadiere" an der Heerestruppenschule, erklärt, wofür man im Krieg Panzer braucht.

"Kampfpanzer vereinen Feuerkraft, Beweglichkeit und Schutz der Besatzung. Immer wenn man schnelle, wuchtige Vorstöße mit raschen Gebietsgewinnen unternehmen will, kommt man nicht herum, Kampfpanzer an die Spitze zu stellen. Gleichzeitig sind sie aber auch wichtig, um solche Vorstöße oder Angriffe abzufangen und Gebiete zu halten. Beides sieht man aktuell im Ukrainekrieg: Panzer bekämpft man am besten mit Panzern", so Einwallner.

Durch ihre Kettenlaufwerke seien Panzer in der Lage, in nahezu jedem Gelände und bei jeder Witterung zurechtzukommen. "Anders ausgedrückt: Wo Räder versagen, kommt die Kette noch voran." Durch moderne Optiken und stabilisierte Kanonen sei das Erkennen und Bekämpfen von Gegnern auf mehrere Kilometer Entfernung, zu jeder Tageszeit und bei beinahe jedem Wetter möglich - auch aus voller Fahrt. Die Hauptaufgabe der Kampfpanzer sei die Bekämpfung gegnerischer Panzer, gepanzerter Fahrzeuge und zur Unterstützung der Infanterie auch von Stellungen und Bunkern.

Und was genau sind Schützenpanzer?

Schützenpanzer wiederum werden dazu verwendet, Panzergrenadiere zu transportieren. Mit Kampfpanzern können sich die Schützenpanzer aber nicht messen. Ein Schützenpanzer könne neben seiner Besatzung in der Regel noch eine Gruppe von Grenadieren befördern. "Wenn es notwendig ist, sitzen diese ab und führen den Kampf zu Fuß weiter. Das macht diese Waffengattung defensiv und offensiv sehr flexibel einsetzbar", erklärt Einwallner.

In der Regel verfügen Schützenpanzer über ein Kettenlaufwerk, das sie befähigt, den Kampfpanzern in jedes Gelände zu folgen. Das ist dann wichtig, wenn das Gelände den Einsatz von Kampfpanzern irgendwann nicht mehr begünstigt oder erschwert - zum Beispiel, wenn man auf Ortschaften trifft. "Dann ist ein schneller Einsatz der Panzergrenadiere wesentlich", so der Bundesheer-Experte.

"In der Ukraine ist zu beobachten, dass russische Kampfpanzer vermehrt durch Panzerabwehrwaffen abgeschossen werden, unter anderem aus nahen Entfernungen. Dies ist ein Resultat von fehlendem Schutz durch Grenadiere: Denn wenn Soldaten das Gelände um die Kampfpanzer in Besitz genommen haben, ist es für den Gegner schwer, seine Panzerabwehrwaffen einzusetzen. Panzer und Panzergrenadiere bilden gemeinsam die Träger des modernen Gefechts, da nur sie Gelände in Besitz nehmen und halten können."

(APA)