Ein Quadratmeter Wald kostet im Schnitt ein bis drei Euro

Analyse: Die kostpieligste Waldfläche wechselte 2021 in Traismauer für 6,3 Millionen Euro den Besitzer.

Für einen Quadratmeter Wald bezahlt man in Österreich rund ein Euro (im Burgenland) bis drei Euro (Salzburg) pro Quadratmeter. Das hat die Online-Plattform Willhaben.at anlässlich des bevorstehenden Tag des Waldes am 21. März analysiert.

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich laut der Analyse viel auf dem Markt für Waldgrundstücke getan: Die Preise legten in den meisten Teilen Österreichs deutlich zu. In Tirol erhöhten sich die Quadratmeterpreise in diesem Zeitraum um rund 28 Prozent, in Salzburg um 25 Prozent und im Burgenland um mehr als 19 Prozent. Am stabilsten blieben die Preise pro Quadratmeter in Kärnten. Hier gab es lediglich eine Steigerung von zwei Prozent in fünf Jahren.

Die größte Transaktionssumme 2021 floss in Niederösterreich: In Traismauer wechselte die teuerste Waldfläche für rund 6,3 Millionen Euro den Besitzer. Knapp dahinter lagen Verkäufe in Deutsch-Griffen (Kärnten) mit 4,6 Millionen Euro und St. Veit an der Gölsen (Niederösterreich) mit 2,8 Millionen Euro. Während die Quadratmeterpreise stiegen ging laut Willhaben.at die durchscnittliche Größe der gehandelten Flächen deutlich zurück: Wechselten im Jahr 2016 noch Grundstücke mit einer durchschnittlichen Fläche von ruind 55.800 Quadratmeter die Eigentümer, waren es 2021 etwa 33.200 Quadratmeter. Damit ist die verkaufte Fläche um etwa 41 Prozent gesunken.

Die größte Wald-Transaktion gab es in Kärnten: In Deutsch-Griffen wechselten 242,7 Hektar den Besitzer, weiters in Traismauer (ca. 205 Hektar) und in St. Veit an der Gölsen (ca. 145 Hektar). Stellt sich nun die Frage nach den Käuferschichten, konkret nach dem Durchschnittsalter der Käufer beim Waldkauf. Laut der Analyse der Verbücherungen lag dies 2021 bei 49 Jahren. Die „jüngsten" Waldkäufer gab es mit 46 Jahren im Burgenland. In Tirol lag das durchschnittliche Alter bei 53 Jahren. Wobei den ältesten Käufer, der im Vorjahr ein Waldgrundstück gekauft hat, gab es in Tirol mit 87 Jahren. (taru)