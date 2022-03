51.112 Corona-Neuinfektionen, leichter Rückgang in Spitälern

Seit gestern wurden in Österreich erneut über 51.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet. Zum ersten Mal seit einer Woche nimmt die Anzahl der neuen Hospitalisierungen ab, anstatt zu.

Am heutigen Freitag sind in Österreich 51.112 neue Fälle von Covid-19 vermeldet worden. Gestern waren es 52.045 Neuinfektionen, nach einem Hoch von 58.583 am Mittwoch. Der heutige Wert entspricht somit dem dritthöchsten seit Beginn der Pandemie und dem höchsten Wert an einem Freitag bisher. Vor einer Woche wurden noch 49.323 neue Fälle verzeichnet.

Bei den Hospitalisierungen hat es einen leichten Rückgang auf 3048 gegeben. Seit gestern müssen 38 Infizierte weniger auf den Normalstationen der Spitäler behandelt werden. Zum ersten Mal seit einer Woche nehmen die Hospitalisierungen somit ab, anstatt zu, dennoch sind es aber 297 mehr als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen werden derzeit 207 Menschen aufgrund einer Corona-Infektion behandelt. Das entspricht einem Rückgang von -4.

Während die Zahl der Corona-Patientinnen und -patienten auf den Normalstationen seit Mitte Jänner laufend zunimmt, blieb die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten im selben Zeitraum abgesehen von kleinen Schwankungen relativ gleich. Dabei gibt es auch Infizierte mit schweren und tödlichen Verläufen auf den Normalstationen.

Höchste Neuinfektions-Rate in NÖ und OÖ

24 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Corona verstorben. In den vergangenen sieben Tagen wurden 181 Todesfälle registriert, das entspricht 26 pro Tag. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 15.344 an.

Am 14. Tag seit der Aufhebung praktisch aller Corona-Maßnahmen in Österreich - außer in Wien, das einen vorsichtigeren Kurs fährt - stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3515 Fälle je 100.000 Einwohner. Im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen 45.087 Neuinfektionen pro Tag hinzu.

Im Burgenland wurden am Freitag 1683 weitere Ansteckungen gemeldet, in Kärnten 3118 und in Niederösterreich mit 11.368 in absoluten Zahlen die meisten. Oberösterreich meldete 10.443 positive Tests, Salzburg 3041 und die Steiermark 7380. In Tirol kamen 2596 Neuinfektionen hinzu, in Vorarlberg 1786 und in Wien 9697.

Positiv-Rate der PCR-Tests bei 12,3 Prozent

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 3.387.012 bestätigte Fälle. Offiziell genesen sind 2.926.418 Personen. Mit Freitag gab es daher 445.250 aktive Fälle, um 11.843 mehr als am Tag zuvor und ein weiterer Höchstwert. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 415.482 PCR-Tests eingemeldet. Die Positiv-Rate betrug 12,3 Prozent, was über dem Schnitt der vergangenen Woche von 8,2 Prozent liegt.

3756 Impfungen sind am Donnerstag durchgeführt worden, darunter 280 Erststiche. 825 Impfungen waren Zweit- und 2651 Drittstiche. 6,8 Millionen Menschen in Österreich haben zumindest eine Impfung erhalten. 6,2 Millionen und somit 69,4 Prozent der Einwohner verfügen über einen gültigen Impfschutz.

