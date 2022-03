51.112 Corona-Neuinfektionen, leichter Rückgang in Spitälern

Seit gestern wurden in Österreich erneut über 51.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet. Zum ersten Mal seit einer Woche nimmt die Anzahl der neuen Hospitalisierungen ab, anstatt zu.

Am heutigen Freitag sind in Österreich 51.112 neue Fälle von Covid-19 vermeldet worden. Gestern waren es 52.045 Neuinfektionen, nach einem Hoch von 58.583 am Mittwoch. Vor einer Woche wurden noch 49.323 neue Fälle verzeichnet.

Bei den Hospitalisierungen hat es einen leichten Rückgang auf 3048 gegeben. Seit gestern müssen 38 Infizierte weniger auf den Normalstationen der Spitäler behandelt werden. Zum ersten Mal seit einer Woche nehmen die Hospitalisierungen somit ab, anstatt zu. Auf den Intensivstationen werden derzeit 207 Menschen aufgrund einer Corona-Infektion behandelt. Das entspricht einem Rückgang von -4.

Während die Zahl der Corona-Patientinnen und -patienten auf den Normalstationen seit Mitte Jänner laufend zunimmt, blieb die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten im selben Zeitraum abgesehen von kleinen Schwankungen relativ gleich. Dabei gibt es auch Infizierte mit schweren und tödlichen Verläufen auf den Normalstationen.

Höchste Neuinfektions-Rate in NÖ und OÖ

24 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 15.344 an.

Zweistellige Infektionszahlen wurden aus zwei Bundesländern gemeldet. Niederösterreich verzeichnet 11.368 und Oberösterreich 10.443 neue Fälle von Covid-19. Wien meldete 9697 neue Fälle, die Steiermark 7380, Kärnten 3118, Salzburg 3041, Tirol 2596, Vorarlberg 1786 und das Burgenland 1683.

