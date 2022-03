Der Vernetzungsgrad liegt erst bei fünf Prozent

Drucken

Hauptbild • Matthias Gass • (c) POINT OF VIEW GmbH

Was Immobilien und Digitalisierung verbindet, ist die Kommunikation, sagt Immobilienberater Matthias Gass. Er sieht die Branche als Fieberthermometer für Wirtschaft und Gesellschaft. Aktueller Status: erhöhte Temperatur.

Was die Digitalisierung mit der Immobilienbranche gemeinsam hat, macht Immobilienentwickler und -berater Matthias Gass an zwei Punkten fest. Beides sind Querschnittsmaterien, die alle Lebensbereiche durchdringen. Und beide haben viel mit Kommunikation zu tun. Was Digitalisierung und Immobilien trennt, sei der Zeithorizont. Diese Asynchronität zeige sich beim Blick auf die Kommunikation. Etwa am Beispiel eines Bahnhofs, wo sich täglich Tausende Menschen begegnen. „Das Erlebnis ist von der Immobilie geprägt. Sie teilen dort ihre Daten, es gibt viel Interaktion. Doch sie zu nutzen, da stehen wir noch am Anfang. Wir haben jetzt einen Vernetzungsgrad von fünf Prozent.“

In Neubauten würden Tausende Sensoren eingebaut, die eine regelrechte Informationslandschaft ergeben. „Wenn der Aufzug von selbst weiß, wann er eine Wartung braucht, und nicht Techniker immer nach einer fixen Zeit kommen, dann bringt das Effizienz- und Kostenvorteile.“