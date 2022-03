Mitreden: Wie viel Verantwortung hat Russlands Bevölkerung?

Drucken



Demonstrantinnen werden in Moskau festgenommen. Russland geht hart gegen Kriegsgegner vor.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs erleben vielen Russen Anfeindungen und Ausgrenzung. Tun wir ihnen unrecht?

Die Menschen in der Ukraine erleben gerade einen Alptraum, aber der Krieg trifft auch Russlands Bevölkerung hart. Viele von jenen, die gegen den Krieg, der nicht Krieg genannt werden darf, protestieren, werden verhaftet und müssen mit langjährigen Gefängnisstrafen rechnen. Anderen wird die Existenzgrundlage entzogen. Und fast alle wissen: Sie müssen sich vom „normalen Leben“ verabschieden, wie auch eine Reportage von Inna Hartwich aus Moskau zeigt.

Die Russen, die jetzt das Land verlassen wollen, werden vom Regime angefeindet und als „Verräter“ bezeichnet. Gleichzeitig ist in vielen Bereichen eine Distanzierung von allem, das russisch ist, zu beobachten. Einen kritischen Blick auf die „Cancel Culture gegen russische Künstler“ wirft Anne-Catherine Simon. Sie warnt vor einer „Kulturpolitik der verbrannten Erde". Unzählige Kulturschaffende, „die es in ihrer Heimat ohnehin viel schwerer haben als im Westen, vermutlich nie Putin wählten“ seien betroffen. Ob man Statements gegen den Krieg zwingend von russischen Künstlern erwarten dürfe, stellt sie in Frage.

„Wir, sitzend im sicheren Wien, erwarten von Russen, dass sie laut die Invasion in die Ukraine kritisieren und gegen Putin aufbegehren – auch wenn sie damit Leib, Leben oder Beruf riskieren, und damit das Wohlergehen ihrer Nächsten“, schreibt Karl Gaulhofer. Er meint aber auch: In Zeiten wie diesen gebe es „keine 'unpolitische Haltung'". Und fragt gleichzeitig: „Einem Individuum unmittelbar helfen oder ein fernes, allgemeines Ziel verfolgen? Gibt es da überhaupt eine moralisch richtige Wahl?"

Sehr wohl eine Verantwortung bei der Bevölkerung sieht zum Beispiel ChriLu14 im Forum der „Presse": „Wenn die Bevölkerung aus Bequemlichkeit die Regierung nicht kontrolliert, einbremst oder austauscht, wird sie letzten Ende immer den Preis dafür bezahlen. Je später, desto bitterer."

Es ist gefährlich, nicht zwischen dem Putin-Regime und Russland zu unterscheiden. Karl-Peter Schwarz

Kolumnist und Außenpolitik-Experte Karl-Peter Schwarz stellt in der Rubrik Quergeschrieben die Sinnhaftigkeit der Sanktionen in Frage. Nützen sie nicht auch Putin? Könnten sie nicht dazu führen, „dass die Russen seinen Krieg unterstützen wie einst Deutsche und Österreicher den Krieg Hitlers"? Immerhin hätten die ökonomischen Sanktionen katastrophale Folgen für große Teile der Bevölkerung. Schwarz: „Es ist gefährlich, nicht zwischen dem Putin-Regime und Russland zu unterscheiden.“ Und genauso wie Querschreiber Christian Ortner sieht auch er es als problematisch an, dass in Europa die russischen Propagandamedien RT und Sputnik verboten werden. Warum? „Eine freie Gesellschaft muss das aushalten können. Nur wer zu seinen Werten steht, ist glaubwürdig."

Und was ist eigentlich mit den engen Beziehungen zwischen Ukrainern und Russen? „Sie waren doch wie Brüder“, schreibt Schriftsteller Vladimir Vertlib, geboren 1966 in Leningrad, in einem Text im „Presse"-Spectrum. Wie sehr die Geschichten verwoben sind, zeigt er anhand seiner eigenen Biographie: „Ich habe Wurzeln in Russland, Belarus und der Ukraine, kann im fernen Salzburg die Ereignisse aber nur verzweifelt beobachten und kommentieren. Ich überlege, wie sarkastisch Geschichte sein kann, und wie viel sich in meiner Lebenszeit geändert hat."

Auch Barbara Schechtner berichtet über Bande zwischen Russen und Ukrainern - am Beispiel einer WG in Wien. Der russische Mitbewohner sagt: "Es stand nie zur Frage, ob wir den Krieg wollen oder nicht. Putin hat ihn 'Operation' genannt und durchgeführt.“ Sein ukrainischer Freund sagt: Leute, „die auch nur ein bisschen mitdenken, verstehen aber, dass das kein Krieg zwischen den Russen und den Ukrainern ist. Sondern ein Krieg zwischen Putin und der ganzen Welt.“

