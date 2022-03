500.000 Dollar für Banksys Bomben

(c) APA/AFP (VALERIE MACON)

Drei Damen spielen in Banksy Bild Rasenbowling - mit Bomben statt Kugeln

Banksy hatte das Motiv vor fast 20 Jahren auf ein Kunststudio in Paris gesprüht. Es wurde aus dem Mauerwerk herausgelöst und restauriert.

Wieder erzielte ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy einen Preis in sechsstelliger Höhe: Für 500.000 Dollar (über 450.000 Euro) wurde "Bomb Middle England“ in Kalifornien versteigert, gab das Auktionshaus Julien's am Donnerstag bekannt. Es lag damit weit über dem Schätzpreis von 200.000 bis 300.000 Dollar.

Das Motiv hatte Banksy um 2003 auf die Wand eines Kunststudios in Paris gesprüht, so Julien's. "Bomb Middle England" zeigt drei ältere Frauen beim Rasenbowling, die statt Kugeln Bomben verwenden.

Zeitweise waren Teile des Wandbilds weiß übertüncht worden. Es wurde später aus dem Mauerwerk herausgelöst und restauriert. Der mysteriöse Künstler ist für seine gesellschaftskritischen und kontroversen Motive bekannt, die oft überraschend in der Öffentlichkeit auftauchen.

Im Rahmen der Auktion bei Julien's kamen weitere Werke von Banksy und von Kollegen wie Damien Hirst, David Hockney und Shepard Fairey unter den Hammer.

(APA/dpa)