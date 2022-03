Tränenreicher Abschied russischer Influencerinnen von Instagram

Seit Montag ist Instagram in Russland blockiert. Die emotionale Reaktion einiger Influencerinnen sorgte im Internet für Spott - und eine Diskussion über „Pseudo-Anstand“.

Neben westlichen Medien blockierte Russland zuletzt auch Internet-Plattformen. Ab vergangenen Montag war Instagram in Russland nicht mehr zu erreichen, etwa 80 Millionen Userinnen und User sind davon betroffen. Einige davon nutzen die Zeit davor, um sich von der Plattform und ihren Followern dort zu verabschieden - im Netz sorgte das teilweise für negative Kommentare, sowie eine Diskussion über Misogynie.

Zahlreiche Influencerinnen riefen ihre Follower dazu auf, ihnen auf anderen Plattformen - wie Telegram - zu folgen. Dort würden sie weiter Content konsumieren können.

Die russische Reality-TV-Darstellerin Olga Buzova sprach in einem Posting am Sonntag sogar davon, dass man ihr „ihr Leben wegnehme.“ Ihren immerhin über 23 Millionen Followern sagte sie, dass sie diese nicht verlieren wolle. „Ich habe hier mein Leben, meine Arbeit und meine Seele geteilt. Es war nicht nur ein Job für mich, sondern Teil meiner Seele“, erklärte sie in dem 6-minütigen Video.

Ein weiteres, ähnliches Statement einer Influencerin, geteilt vom osteuropäischen Medium Nexta, machte auf Twitter die Runde, Name und Account der Bloggerin wurden nicht geteilt. Zu sehen ist die anonyme Influencerin in einem Telegram-Live-Video. Auch sie bekräftigt, dass Instagram nicht nur eine Einnahmequelle für sie bedeute. „Für mich bedeutet es mein Leben, meine Seele.“

Beide Videos gingen viral und zogen negative Kommentare auf sich. Viele kritisierten der emotionalen Reaktion darauf, auf Instagram verzichten zu müssen, angesichts des Kriegs in der Ukraine. Andere Stimmen, wiesen darauf hin, dass nicht bekannt sei, ob die Influencerinnen sich in Russland derzeit überhaupt ein realistisches Bild über den Ukraine-Krieg verschaffen könnten. Eine andere Userin merkte an, dass sehr viele kleine Unternehmen wie Kosmetiksalons in Russland auf Instagram und die dadurch generierte Kundschaft angewiesen seien.

Auch dem Autor und Netzexperten Sascha Lobo stießen die negativen Kommentare unter den Videos auf. Via Twitter sprach er von „Frauenhass und Bigotterie“ und äußerte sich kritisch über den aktivistischen Account „Politische Schönheit“ und seinen „Pseudo-Anstand.“

Auf Instagram hatten sich in den Wochen davor auch immer wieder junge Influencerinnen auf Instagram, von denen das eigentlich weniger erwartet wurde, gegen den Ukraine-Krieg ausgesprochen. Elizaveta Peskowa, Tochter des Kreml-Spreches Dmitry Peskow, oder Sofia Abramowitsch, Tochter des umstrittenen Oligarchen Roman Abramowitsch, hatten mit Anti-Kriegs-Postings auf Instagram Aufmerksamkeit erregt.

(red)