Digitaler Wandel als Jobmotor

Die Fachhochschule Vorarlberg bietet ab Herbst 2022 den Studiengang Wirtschaftsinformatik – Digital Transformation* an.

Im Gespräch mit Studiengangsleiterin Irene Häntschel-Erhart über das neue Masterstudium und Zukunftsperspektiven für Absolvent:innen.

Frau Häntschel-Erhart, alle reden davon, wie umfassend sich die Digitalisierung auswirkt. Sind die Unternehmen für diesen Wandel gut gerüstet?

Die fortschreitende Digitalisierung stellt hohe Anforderungen an Unternehmen in allen Branchen und öffentliche Einrichtungen. Mittlerweile setzt sich mehr und mehr die Überzeugung durch, dass eine Digitalisierung, die rein den Einsatz neuer Technologien forciert, zu kurz greift. Um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beziehungsweise Regionen nachhaltig zu sichern, ist vielmehr ein gesamthaftes Neudenken von Strategien, Geschäfts- und Führungsmodellen sowie von Zusammenarbeit erforderlich. Dafür braucht es dringend Expert:innen, die sowohl dieses Führungsverständnis als auch die erforderlichen Engineering-Kompetenzen mitbringen. Hier gibt es derzeit einen massiven Mangel.

Studiengangsleiterin Irene Häntschel-Erhart über den neuen Studiengang Wirtschaftinformatik. beigestellt

Deshalb haben Sie ein neues Masterstudium konzipiert, wie sind Sie dabei vorgegangen?

Die FHV hat den Studiengang gemeinsam mit Professor:innen anderer Universitäten und Hochschulen sowie international tätigen Unternehmen aus der Bodenseeregion konzipiert. Damit stellen wir sicher, dass unser Angebot den Anforderungen der Wirtschaft entspricht und Absolvent:innen in der Region und auf internationaler Ebene gute Karrierechancen haben.

Welche Kompetenzen vermitteln Sie Ihren Studierenden?

Absolvent:innen werden Unternehmen in die digitale Zukunft begleiten. Wir setzen daher auf einen integrativen Ansatz und interdisziplinären Mix aus Wirtschaft und Technik. Studierende entwickeln die nötigen Kompetenzen, um digitale Transformationsprozesse ganzheitlich und strategisch zu planen, zu steuern und umzusetzen. Insbesondere die digitale Transformation des B2B-Bereiches bietet in Europa Herausforderungen und Chancen gleichermaßen – das gilt auch für Vorarlberg und die gesamte Region mit ihrer starken Industrie.

Können Sie zwei Besonderheiten des Studiengangs nennen?

Erstens der hohe Praxisbezug über die gesamten vier Semester: Von Anfang an bringen wir Forschung und Praxis in Projekten zusammen. Die Studierenden können so wertvolle Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Zweitens ermöglichen wir einen breiten Zugang – von der Informatik bis hin zur Betriebswirtschaft. Das wird sicher eine Herausforderung, bietet aber gleichzeitig für die Studierenden die Chance, unglaublich viel voneinander zu lernen.

Wie sieht es mit den Zukunftsperspektiven in diesem Bereich aus?

Expert:innen, die den digitalen Wandel strategisch gestalten und implementieren, sind sehr gefragt. Es ist zudem ein Berufsfeld, das sich dynamisch entwickeln wird und vielfältige Perspektiven und gute Aufstiegschancen bietet.