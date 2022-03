"Sendung mit der Maus" nun auch auf Ukrainisch

(c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

Die Geschichten von der Maus, dem Elefanten und der Ente kommen ohne Wort aus. Aber die lehrreichen Sachgeschichten wurden nun übersetzt.

Nicht nur Nachrichten für Erwachsene gibt es jetzt auch auf Ukrainisch, sondern auch die Sachgeschichten aus der "Sendung mit der Maus": Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) startete am Freitag mit mehreren Videoclips von Erklärgeschichten in einem eigenen Bereich auf der Website der Sendung. Die Videos sind mit ukrainischer Sprache unterlegt. Diese Sprachfassungen seien extra für diesen Zweck erstellt worden, teilte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender in Köln mit.

In den Erklärgeschichten geht es zum Beispiel um Milchzähne, Touchscreens, Schmetterlinge oder Biber. Die lehrreichen Sachgeschichten sind ein traditioneller Programmteil in den "Sendung mit der Maus"-Folgen.

>> "Die Sendung mit der Maus“ auf Ukrainisch

(APA/dpa)