Die Gründe für die hohe Belastung in Spitälern

Eine im europäischen Vergleich ungewöhnlich – unnötig – hohe Zahl an Covid-19-Patienten sowie deren deutlich aufwendigere Betreuung spielen ebenso eine Rolle wie massive und ungleich verteilte Ausfälle beim Personal.

Dass die einzigen Verschärfungen in Wien – die am Freitagabend von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen wurde in Wien nie ganz aufgehoben – die Krankenhäuser und Pflegeheime betreffen, ist die logische Reaktion auf eine seit Wochen anhaltende Belastung in diesen Bereichen. Künftig gelten daher strengere Regeln für Besucher.

Vor allem in Spitälern haben die hohe Zahl an Covid-19-Patienten sowie die Ausfälle beim Personal zu einer kritischen Situation geführt. Tatsächlich liegt Österreich bei den Erkrankten auf Normalstationen im europäischen Spitzenfeld, mit Stichtag 17. März waren es 340 pro eine Million Einwohner. Zum Vergleich: In Frankreich waren es 306, in Tschechien 205, in Italien 147 und in Israel 81.

Enorme Differenzen also, die mit einer anderen Altersstruktur in den jeweiligen Ländern und der unterschiedlichen Zahl an Neuinfektionen nicht zu erklären sind – Letzteres stellt ohnehin kein geeignetes Kriterium für eine Gegenüberstellung dar, schließlich wird in Österreich deutlich mehr getestet als im Rest Europas. Was steckt also hinter diesem Phänomen?