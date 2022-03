Der Widersacher aus der eigenen Box

Lewis Hamilton hat nach Langem wieder einen Teamkollegen, der ihm gefährlich wird.

Sakhir/Wien. Wiederholt George Russell seine beinah schon legendäre Bahrain-Performance, kann sich selbst der große Lewis Hamilton warm anziehen. Als der Rekordweltmeister einst vom Coronavirus ausgebremst wurde, setzte Mercedes kurzerhand dessen jungen britischen Landsmann, damals noch Williams-Pilot, in den Silberpfeil von Hamilton. Russell überzeugte auf Anhieb und dass er den Grand Prix von Bahrain 2020 nicht gewonnen hat, lag einzig und allein an einem seltenen Taktik-Fehler des Mercedes-Teams. Den weit erfahreneren Valtteri Bottas im zweiten Mercedes ließ er jedenfalls richtig alt aussehen.



Heuer ist Russell auch dank dieser Episode zum zweiten Mercedes-Stammpiloten neben Hamilton aufgestiegen. Bevor der Saisonauftakt ausgerechnet wieder im Wüstenstaat in Szene geht (Qualifying heute, Rennen Sonntag, je 16 Uhr, ORF1, Sky) lautet die Frage: Kann Russell seinem Teamkollegen dabei helfen, gegen Red Bull zurückzuschlagen und den achten WM-Titel einzufahren? Oder hat Hamilton erstmals seit Nico Rosberg sogar wieder einen Teamkollegen, der ihm gefährlich wird?

Noch streut der 24-jährige Russell seinem Mitstreiter Rosen. „Es erstaunt mich, wie jemand, der so talentiert und erfolgreich ist wie Lewis, nie aufhört, nach noch mehr zu streben. Ich denke, wir können gut zusammenarbeiten und das Team nach vorn bringen.“