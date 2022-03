Das große Comeback der Immobilienmessen

Digital statt real hieß es in den vergangenen Jahren für die meisten Immobilienmessen im In- und Ausland. Heuer steht die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen auf dem Programm – oft mit einem digitalen Standbein.

Mit der Wiener Immobilienmesse WIM, die vergangenes Wochenende im Congress Center der Messe Wien über die Bühne ging, kehrte Veranstalter RX Austria & Germany zur Normalität zurück. „Wir sind sehr froh, dass wir Ausstellern und Besuchern den lang ersehnten persönlichen Kontakt und Austausch bieten können“, meint Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction bei RX Austria & Germany. 2020 wurde die WIM pandemiebedingt zuerst von März auf Oktober verschoben und dann ganz abgesagt. Im Vorjahr fand sie gemeinsam mit der Wohnen & Interieur – verkürzt auf einen Tag – digital statt. Mehr als 2300 Teilnehmer konnten sich bei 35 Talks zu diversen Themen informieren und virtuelle 360-Grad-Showrooms besuchen. „Aber es hat sich gezeigt, dass der persönliche Kontakt, gerade, wenn es darum geht, sich über konkrete Projekte zu informieren, nicht ersetzt werden kann“, sagt Seliger.



Die Wohnen & Interieur wurde auf 2023 verschoben. Für die Aussteller sei eine Messeteilnahme mit hohen Investitionen verbunden, dazu kommen lange Vorlaufzeiten für aufwendige Standbauten. Man wolle den Ausstellern Planungssicherheit gewähren, um eine repräsentative Messe bieten zu können.

Hybride Lösungen

Sonja Kaspar, Abteilungsleiterin Wohnen bei Otto Immobilien, kann das durchaus nachvollziehen. Die fehlende Planbarkeit der vergangenen Jahre sei tatsächlich eine große Herausforderung: „Man plant und baut einen Messestand, produziert diverse Unterlagen für die Messe und ähnliches. Wird sie dann abgesagt, wie das in der Vergangenheit der Fall war, bleibt man auf den Kosten dafür sitzen.“ Aktuell sei allerdings das Risiko, sich bei großen Menschenansammlungen anzustecken, größer. „Das gilt vor allem für die Mitarbeiter, die dort mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommen. Fallen sie dann ein bis zwei Wochen aus, hat das möglicherweise auch Folgen für den Geschäftsbetrieb nach der Messe“, sagt Kaspar. Doch auch für die Messe selbst sei die Omikron-Welle eine Herausforderung: „Bei uns sind kurzfristig Mitarbeiter, die an der Messe teilnehmen sollten, ausgefallen“, erzählt Kaspar. Um allen Interessierten die Teilnahme an Expertenvorträgen zu ermöglichen, werden diese via Livestream übertragen.



Einen ähnlichen Weg hat die Erste Wohnmesse eingeschlagen: Angesichts der Absage der Präsenzveranstaltung wurde sie bereits 2020 und auch 2021 ins Netz verlagert. Heuer setzt der Veranstalter auf das Konzept real, hybrid und digital. Real findet die Publikumsmesse am 6. November auf dem Erste Campus statt. Bereits im Mai startet die Messe in der digitalen Welt als „Erste Wohnmesse digital“ mit einem großen Kickoff-Event. Die digitale Immobilienmesse bleibt dann das ganze Jahr über im Netz, mit permanenten Aktualisierungen sorgt man für Wiederkehr-Anreize. Zusätzlich werden Interessierte auf Social Media informiert. Zwischen den beiden Events lädt die fahrende Messe „on tour“ Kleingruppen mit Hop-on-Hop-off-Touren zu den aktuellen Bauträger-Highlights in Wien. „Der Vorteil für Aussteller ist, dass sie bis zur Erste Wohnmesse im November optimal aufbauen können. Der Vorteil für Interessierte ist Information ohne Öffnungszeiten“, sagt Sebastian Berloffa, Managing Partner bei Enteco.

Geplantes Risiko

Auf den Schritt in die digitale Welt verzichtet hat die Mipim, die internationale Leitmesse für Gewerbeimmobilien und Standortmarketing, die in Cannes stattfand. Zwar wurde sie ebenfalls 2020 und auch im Vorjahr abgesagt. Wobei mit der „Mipim September Edition“ zumindest im Herbst des Vorjahres eine abgespeckte und auf zwei statt vier Tage beschränkte Version über die Bühne ging. Doch heuer, genau genommen von 15. bis 18. März, konnte Veranstalter RX France, die frühere Reed Midem, die Mipim wieder wie gewohnt abhalten. „Sie hat nahtlos an 2019 angeschlossen“, sagt Gerda Zauner, eine der Gründerinnen der Immobilien-Marketingagentur Pia Pink, die sowohl für einen Österreich-Stand auf der Mipim als auch für jenen bei der Expo Real in München verantwortlich zeichnet. Dass der Branchentreff in Cannes heuer tatsächlich über die Bühne geht, sei erst Ende Jänner fix gewesen. „Natürlich ist diese Kurzfristigkeit schwierig, weil ja Standflächen und anderes gebucht werden müssen. Aber Herausforderungen gibt es bei jeder Messe“, sagt Zauner.

