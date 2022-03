Drucken

Hauptbild • Ob Hausbau, Sanierung oder Begrünung: Guter Rat ist mittlerweile leicht und kostenlos einzuholen. • [ Christopher Dickie ]

Anlaufstellen und Ratgeber rund ums nachhaltige Bauen – vom Bauinfluencer bis zur Sanierungsberatung.

Sascha Handler kennt die Fragen zukünftiger Bauherren – jedenfalls war der gelernte Maurer in den letzten 20 Jahren nicht nur auf Hunderten Baustellen in Niederösterreich tätig, sondern hat sich auch sein eigenes Traumhaus zum Großteil in Eigenregie errichtet. Als „Baufluencer“ ist er derzeit via Bau-Blog des Ziegelherstellers Wienerberger daher für viele Neo-Bauherren zur beliebten Anlaufstelle geworden und behandelt Themen wie: Welche Kosten kommen auf mich zu? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Mit wem soll ich zusammenarbeiten – Architekt, Baumeister, oder doch ein Haus von der Stange?

► Erste Schritte

Bei der Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen werden auf dem Blog unterschiedliche Optionen beleuchtet, Vor- und Nachteile abgewogen und auch Empfehlungen ausgesprochen – angefangen vom passenden Grundstück über die optimale Raumaufteilung und die eingesetzten Materialien bis hin zum Heizsystem und zur Wärmedämmung sollen alle notwendigen Informationen und Hilfestellungen auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden. Wer einen direkten Ansprechpartner bevorzugt, um die ersten Schritte zum Eigenheim, aber auch die Sanierung eines bestehenden Objektes zu besprechen, der findet bei Die Umweltberatung firmenunabhängige Experten.