Der Klosterwein kam aus der Wachau

In der Wachau gehen viele Weingärten auf Besitz weit entfernter Klöster zurück. Ein Salzburger Forschungsprojekt untersucht die Rolle von Klosterhöfen für die Region.

Die Augustiner Chorherren von Passau, Herrenchiemsee oder Höglwörth, die Benediktiner von Reichersberg, Michaelbeuern oder Tegernsee, das Stift Mattsee oder jenes in Kremsmünster: Das sind nur einige Beispiele für Klöster, die ab dem 9. Jahrhundert durch weltliche Schenkungen zu Grundbesitz in der Wachau kamen und dort Weinbau betrieben.



„Es geht um einen Streifen von rund 20 Kilometern links und rechts der Donau, der weitgehend brachlag“, sagt die Historikerin Elisabeth Gruber. Ein Forschungsprojekt beschäftigt sich nun mit diesen Klosterhöfen und den vielfältigen Auswirkungen, die sie auf die regionalen und überregionalen Beziehungs- und Wirtschaftsnetzwerke hatten. Träger des vom Land Niederösterreich geförderten Projekts ist das in Krems angesiedelte Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, mit dem das Interdisziplinäre Zentrum für Mittelalter und Frühneuzeit der Uni Salzburg auch eine Dependance in der Wachau hat.