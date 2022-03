ORF zeigt am Samstag Selenskij-Film "Diener des Volkes"

Im Film aus dem Jahr 2016, der an drei Serienstaffeln anschließt, spielt der heutige ukrainische Präsident Selenskij den ukrainischen Präsidenten.

Wolodymyr Selenskij spielte ab 2015 in der fiktionalen Polit-Serie „Diener des Volkes“ die Rolle, die sein Leben verändern sollte: einen Geschichtslehrer, der überraschend Staatschef wird, nachdem ein Video, in dem er gegen die Korruption im Land wettert, sich als Internet-Hit erweist. Damals hat der Schauspieler wohl noch nicht geahnt, dass er 2019 selbst mit großer Mehrheit zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird. Heute führt er ein Land an, das von Russland angegriffen wurde und sich seitdem im Krieg befindet.

Das Interesse am ukrainischen Präsidenten und seiner Geschichte ist seitdem groß. Am Samstag um 23:40 Uhr zeigt „ORF 1" deshalb den Film „Diener des Volkes“ aus dem Jahr 2016, der an die drei Staffeln der ukrainischen Polit-Serie anschließt. Die Handlung: Der ukrainische Präsident Petrovich (Selenskij) legt dem Parlament ein Anti-Korruptions-Gesetzespaket vor, das die Voraussetzung für einen milliardenschweren Kredit des Internationalen Währungsfonds ist. Geld, das dringend für das von Armut und Arbeitslosigkeit gebeutelte Land benötigt wird. Als die Reformgesetze abgelehnt werden, versuchen einflussreiche Oligarchen, einen Marionetten-Premierminister zu installieren. Petrovich verfolgt jedoch einen anderen Plan.

Zuvor, ab 23:05 Uhr, gibt es eine Diskussion zum Film und zum Werdegang Selenskijs: Mit Moderatorin Lillian Moschen diskutieren die ukrainische Polit-Aktivistin Inna Schewtschenko (Femen), Filmemacher David Schalko und Universitätsprofessor Michael Moser, Präsident der Internationalen Ukrainisten-Vereinigung.

>>> Wer nach der TV-Serie „Diener des Volkes“ sucht, wird derzeit auf „Arte“ fündig. Der deutsch-französische Sender zeigt die erste Staffel.

(Red.)